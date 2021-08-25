مبابي مرفوض في سان جيرمان بـ160 مليون يورو من ريال مدريد

كيليان مبابي. (أرشيفية : الإنترنت)

مبابي لا يزال في دائرة اهتمام نادي ريال مدريد الذي قدم له عرضاً قيمته 160 مليون يورو، لضم مهاجم باريس سان جيرمان، لكنه قوبل بالرفض، بعدما قضى الدولي الفرنسي (22 عاماً) آخر 4 أعوام ضمن صفوف سان جيرمان، لكنه سيصبح لاعباً حراً بنهاية موسم 2021-2022، ولم يقترب مبابي من الاتفاق على تجديد العقد مع سان جيرمان.

علماً بأن النادي نجح مؤخراً في إبرام صفقة ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني، لينضم إلى كتيبة النجوم بالفريق الفرنسي الذي يضم أيضاً البرازيلي نيمار، وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أبدى مؤخراً تمسكه ببقاء مبابي، وأكد أن النادي ليس بحاجة إلى الاستفادة المالية من اللاعب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

مبابي يتلقى نصيحة من تيري هنري في اللحظات الأخيرة قبل ضربة ريال مدريد

وكشف الفرنسي تيري هنري، مهاجم منتخب «الديوك»، ونادي آرسنال الإنجليزي السابق، أمس الثلاثاء، نصيحته إلى مواطنه كيليان مبابي، بأن يظل في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد أن أعلن اللاعب حالة من التمرد على فريقه، بعدم التعاون نحو تجديد عقده، خاصة بعد انضمام كوكبة النجوم الأخيرة، وعلى رأسها ليونيل ميسي.

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مبابي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد منذ فترة طويلة، لكن الأيام الأخيرة شهدت تطوراً جديداً، بعدما أفادت تكهنات بأن الريال سيحاول التعاقد مع نجم سان جيرمان قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، في الوقت الذي تم ربطه بالانتقال إلى ناديي مانشستر يونايتد، وليفربول الإنجليزيين، حيث دخل مبابي عامه الأخير في عقده الحالي مع سان جيرمان، في الوقت الذي لم يقترب فيه النجم الفائز بلقب كأس العالم 2018، من التوقيع على عقد جديد، رغم انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الفريق، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

هنري الذي لعب لموناكو مثل مبابي، قبل أن يلمع نجمه في آرسنال الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، أبدى رغبته في بقاء اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في باريس سان جيرمان، وقال هنري: «لا أعرف ماذا يحدث مع مبابي؟، يمكننا دائماً أن نتكهن أو أن نقول الكثير من الأشياء، بالنسبة لي ما أراه هو أنه لازال لاعباً في باريس سان جيرمان، أنه يتدرب ويلعب ويعدو ويحاول أن يصنع الفرص لزملائه».

وأضاف: «يسجل الأهداف كذلك وأنا أعلم ذلك جيداً، وهو لاعب يحترم عقده، هو لم يفعل شيئاً سيئاً، ويرد من خلال الملعب، لذلك فلتسعدوا، مثلما أقول دائماً، حينما يكون هناك لاعباً استثنائياً، فنحن دائماً نحاول إيجاد الأخطاء في أشياء صغيرة، أتمنى بقاءه في باريس سان جيرمان، سيكون رائعاً، ومن بعد ذلك يمكننا أن نرى ما سيحدث في المستقبل، لأنه من الطبيعي أن يحدث ذلك».