انفصال محتمل لمبابي عن باريس سان جيرمان خلال أيام.. وميسي واللعب النظيف أحد الأسباب

مبابي مع ميسي في باريس سان جيرمان. (إنترنت)

يبدأ الأسبوع الجاري، وكل الأنظار موجهة نحو الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ويتبقى فقط 15 يومًا على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، وسيصل الضغط على اللاعب ذروته، إذ أكد بالفعل في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي تجديد عقده مع النادي الباريسي، وإذا كان باريس سان جيرمان يريد بقاءه فسيكون على حساب رحيله مجانًا الصيف المقبل.

وكشفت وسائل إعلام عن نوايا مبابي، حيث قالت:«سيطلب مبابي الاجتماع مع ناصر الخليفي لكي يتفاوض مع ريال مدريد»، ويمر الوقت والجميع ينتظر تحركا ينشط عملية رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان وارتداء قميص ريال مدريد».

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان أبرم عدة تعاقدات قوية هذا الصيف، هي أشرف حكيمي، ودوناروما، وسرجيو راموس، وفينالدوم وميسي، لذا تبدو مسألة بيع مبابي هذا الصيف أكثر منطقية، لا سيما أن هناك من يتحدث عن اختراق النادي الباريسي قواعد اللعب المالي النظيف، ومن ثم فإن مسألة رحيله قد تحرر باريس سان جيرمان من هذه الشكوك.

ورأى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم ميسي، أنه «لا عذر» للهداف كيليان مبابي من أجل الرحيل عن نادي العاصمة الذي ينتهي عقده معه في يونيو 2022، وذلك بعد انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق.

وقال الخليفي خلال تقديم ميسي كلاعب جديد في صفوف نادي العاصمة بعدما وقع معه عقدًا لعامين مع خيار التمديد لعام إضافي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس»، إن «كيليان باريسي، منافس بشدة، قال إنه يريد فريقًا قادرًا على المنافسة، والآن، ليس هناك أي فريق أكثر تنافسية من سان جيرمان، لا عُذر له للقيام بأي شيء آخر سوى البقاء مع الفريق».