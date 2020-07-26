أسهل طريقة للتمييز بين الإنفلونزا العادية و«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 01:44 مساء

مع وجود خلط بينهما لدى الكثير منا، كشف كبير الأخصائيين في الرعاية الصحية بوزارة الصحة في موسكو، أندريه تيازيلنيكوف، كيفية التمييز بين الإنفلونزا العادية والإصابة بمرض كوفيد 19.

وقال من خلال محطة «موسكو تتحدث» الإذاعية: «إذا أحسست أن لديك ارتفاعا حادا في درجة الحرارة يصل إلى 40 درجة مئوية، المترافقة مع جميع الأعراض الأخرى مثل الضعف والأوجاع ، فمن المرجح أن تكون هذه مجرد إنفلونزا. الأعراض المميزة للإصابة بالفيروس التاجي هي فقدان الرائحة وفقدان الذوق».

ومع ذلك لاحظ هذا الطبيب أيضا، أن عدوى الفيروس التاجي لم تتم دراستها وفهمها وإدراك كافة عوارضها بالكامل حتى الآن، لذلك يمكن للإصابة بها أن تتم بطرق وبأشكال مختلفة تماما، بما في ذلك بدون أعراض واضحة ومحددة، وفق وكالة «نوفوستي».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، أن تفشي وباء فيروس كورونا الذي يؤدي للإصابة بمرض كوفيد 19 يعتبر وباء عالميا.

وأصاب هذا المرض حتى اليوم أكثر من 16 مليون شخص حول العالم ، توفي منهم لغاية الآن أكثر من 644528 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
«هانا» تجبر سكان جنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم
دولى
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»