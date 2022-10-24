ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات مع اقتراب حظر الواردات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الإثنين، إذ أدت توقعات بشح الإمدادات على مستوى العالم، قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي، إلى زيادة الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 54 سنتا أو 0.6% إلى 94.04 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6% إلى 85.56 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

- تراجع أسعار النفط مع تبدد الآمال بشأن زيادة الطلب الصيني

كان «برنت» ارتفع بنسبة 2% الأسبوع الماضي، بفعل تراجع الدولار والآمال في تخفيف قيود مكافحة «كوفيد-19» في الصين، التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.