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تراجع أسعار النفط مع تبدد الآمال بشأن زيادة الطلب الصيني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 12:11 مساء
تراجع أسعار النفط مع تبدد الآمال بشأن زيادة الطلب الصيني
عامل بأحد الشركات النفطية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط الجمعة، للأسبوع الثاني، إذ بددت مخاوف المستثمرين من تأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على استهلاك الطاقة، الآمال المرتبطة بزيادة الطلب الصيني وخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الإنتاج.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في فيلادلفيا، باتريك هاركر، «من أجل مكافحة التضخم يحاول البنك إبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع أسعار الفائدة في المدى القصير»، بحسب وكالة «رويترز».

وانخفض خام برنت 1.16 دولار، أو 1.3%، إلى 91.22 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 0.9%، إلى 83.77 دولار للبرميل.

زيادة أسبوعية لخام برنت
ويمضي خام برنت على درب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.4%، في حين من المتوقع تراجع خام غرب تكساس الوسيط 2%، وبذلك ينخفض الخامان للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكر تقرير لوكالة «بلومبرج» الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الصين تدرس خفض مدة الحجر الصحي للزائرين إلى سبعة من عشرة أيام، ولم يرد تأكيد رسمي للأمر من بكين.

- تباين أسعار النفط: «برنت» يتراجع وخام «غرب تكساس» يرتفع

والتزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بقواعد صارمة لمكافحة كوفيد-19 هذا العام، وهو ما أثر سلبا بشدة على الشركات والنشاط الاقتصادي وخفض الطلب على الوقود.

ونالت أسعار النفط، دعما من حظر وشيك سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وكذلك من موافقة «أوبك+»، التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري على خفض الإنتاج.

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