أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

القاهرة - بوابة الوسط

غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني الإثنين، عند الساعة 06.17 بتوقيت غرينيتش، بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان.. وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس.. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولفتت الوزارة إلى أن السفينة التي ترفع علم سيراليون محملة بالذرة، مضيفة أن شحنات أخرى ستلي «على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد أنجزت، مع احترام الممر والإجراءات المتفق عليها».

فيما قال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن الباخرة محملة بـ26 ألف طن من الحبوب.

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يفترض أن تصل عند مدخل البوسفور ظهر الثلاثاء، على ما أوضح يورك إيسيك الخبير في تتبع تحركات السفن عبر البوسفور وفي المنطقة.

ووقع الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي في إسطنبول في 22 يوليو، بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، ووقع بموازته اتفاق مماثل يضمن أيضا تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، رغم العقوبات الدولية.

تخفيف وطأة الأزمة الغذائية العالمية

ومن شأن هذين الاتفاقين التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم، بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية جراء الغزو الروسي للبلاد.

وبموجب الاتفاق يجب أن تخضع السفن وحمولتها للتفتيش في إسطنبول، بإشراف مركز للتنسيق المشترك.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء، في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع، ويضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الإنترنت والأقمار الصناعية، ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.