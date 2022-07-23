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صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 12:44 مساء
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
لحظة إصابة ميناء أوديسا بصواريخ روسية. 23 يوليو 2022. (الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا السبت، أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقًا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك، في بيان اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر».

 وأضاف «أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

ووقعت أوكرانيا وروسيا صباح الجمعة، في اسطنبول اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

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وقع طرفا النزاع بالأحرف الأولى نصّين متطابقين لكنْ منفصلان، بناء على طلب الأوكرانيين الذين رفضوا التوقيع بشكل مباشر على أي مستند مع الروس الذين وقعوا اتفاقا مماثلا مع أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. ورحب الاتحاد الأوروبي الجمعة بالاتفاق، مطالبًا «بتنفيذه سريعًا».

أبرز بنود الاتفاق حول تصدير الحبوب ومدة صلاحيته
وأبرز بند ينصّ عليه الاتفاق هو إقامة «ممرات آمنة» من شأنها أن تسمح بعبور السفن التجارية في البحر الأسود، وقد تعهّدت موسكو وكييف «بعدم مهاجمتها»، وفق قول مسؤول أممي.

وسيكون الاتفاق صالحًا لمدة «120 يومًا» أي أربعة أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم حصاد جديد.

إلا أن المفاوضين تخلّوا عن إزالة الألغام من البحر الأسود (التي كان الأوكرانيون بشكل أساسي قد زرعوها لحماية سواحلهم)، وبررت الأمم المتحدة الأمر بأن «إزالة الألغام ستستغرق وقتًا طويلًا» مضيفةً أن «طيارين أوكرانيين» سيفتحون الطريق أمام سفن الشحن في المياه الإقليمية.

استعداد تركي للمساعدة
وأبدت تركيا استعدادها للمساعدة في إزالة الألغام في هذه المنطقة البحرية، فيما تعهّدت روسيا بأنها «لن تستغل تنظيف هذه الموانئ (الأوكرانية) من الألغام وتشغيلها».

وستُجرى في اسطنبول عمليات تفتيش للسفن المغادرة والمتجهة إلى أوكرانيا، بهدف تبديد مخاوف روسيا التي تريد ضمانات بأن سفن الشحن لن تجلب أسلحة إلى الأوكرانيين.

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