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«الجيش الأوكراني»: صواريخ روسية أصابت منشأة للحبوب في ميناء أوديسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 03:22 مساء
«الجيش الأوكراني»: صواريخ روسية أصابت منشأة للحبوب في ميناء أوديسا
امرأة على دراجة تمرّ بالقرب من مستودع استهدفته غارة روسية في أوديسا. 16 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أصابت صواريخ روسية مصنعًا لمعالجة الحبوب في ميناء أوديسا السبت، وفق ما أكد الناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات لوكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «ميناء أوديسا تعرض للقصف، خصوصًا حيث كانت تجري عمليات شحن» الحبوب، موضحًا «أسقطنا صاروخين، وأصاب صاروخان آخران البنية التحتية للميناء حيث توجد حبوب بالتأكيد».

صواريخ روسية تصيب ميناء أوديسا
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقًا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

- صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك، في بيان اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر».

 وأضاف «أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية
ووقعت أوكرانيا وروسيا صباح الجمعة، في اسطنبول اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

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