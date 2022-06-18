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انخفاض قياسي لأسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 11:01 صباحا
انخفاض قياسي لأسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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 هبطت أسعار النفط نحو 6%، في ختام تعاملات الأسبوع، أمس الجمعة، بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.

وارتفع الدولار هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002 مقابل سلة من العملات، مما شكل ضغطًا أيضًا على الأسعار وجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وفق وكالة «رويترز».

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 6.69 دولار أو 5.6% إلى 113.12 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 8.03 دولار أو 6.83 دولار إلى 109.56 دولار.

 الخام الأميركي سجل أول تراجع له منذ 8 أسابيع بنسبة 9.2%.
وسجل خام برنت أول انخفاض أسبوعي له منذ 5 أسابيع بنسبة 7.3%، في سجل الخام الأميركي أول تراجع له منذ 8 أسابيع بنسبة 9.2%.

وقال كبير محللي السوق في شركة «أواندا للبيانات والتحليلات» إدوارد مويا إن «أسعار الخام تراجعت مع ارتفاع الدولار وتلميح روسيا إلى ضرورة زيادة صادرات النفط ومع تنامي مخاوف الركود العالمي».

وبدأت البنوك المركزية العالمية الآن في تشديد السياسة النقدية بعد أن سارعت إلى تخفيفها خلال جائحة كورونا لتفادي حدوث ركود. وقام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع الماضي بأكبر زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ أكثر من ربع قرن.

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