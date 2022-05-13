روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت

القاهرة - بوابة الوسط

ستعلق روسيا تزويد فنلندا بالكهرباء، على ما أعلنت شركة إمداد، الجمعة، فيما يتصاعد التوتر إزاء مسعى هلسنكي للانضمام إلى الحلف الأطلسي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم تتسلم شركة «راو نورديك» التابعة لشركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة «إنتر راو»، ومقرها هلسنكي، أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود فنلندا بها منذ السادس من مايو، حسب بيان المجموعة، الذي نقلته وكالة «فرانس برس».

وأشار البيان إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا، مضيفا: «إننا مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارا من 14 مايو».

الكرملين يحذر من انضمام فنلندا إلى «ناتو»

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الكرملين من انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي «ناتو»، معتبرا أن الأمر سيمثل «تهديدا» لروسيا، وقال إن «توسيع ناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارا وأمنا».

وأعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء، سانا مارين، الخميس، عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقالا في بيان مشترك إن «عضوية ناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى ناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته». وشددا على أن «على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى ناتو دون تأخير».