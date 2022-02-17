وزيرة الخزانة الأميركية تطالب الصين بالعمل على تخفيف ديون الدول الفقيرة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين إلى بذل جهد أكبر لتسريع الجهود العالمية الهادفة إلى تخفيف ديون الدول الفقيرة، التي لجأت الى مزيد من الاقتراض خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أقرت يلين بأن مبادرة مجموعة العشرين لمساعدة الدول التي ترزح تحت أعباء الديون لا تتقدم بسرعة كبيرة، وأن الولايات المتحدة تأمل في رؤية مشاركة أكثر فاعلية من قبل الصين.

وستشارك يلين عبر الفيديو في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي سينعقد في جاكرتا يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تكون المخاوف المتصاعدة بشأن الآفاق الاقتصادية للدول النامية قضية محورية على طاولة البحث.

وتبنت مجموعة العشرين العام الماضي إطارًا مشتركًا لخطة تهدف إلى إعادة هيكلة الديون الكبيرة للدول الفقيرة، لكن الغموض لا يزال يحيط بهذا المشروع؛ حيث لم تطلب سوى ثلاث دول هي تشاد وإثيوبيا وزامبيا التفاوض حول ديونها بموجب هذه الخطة، بينما حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة في حال عدم تخفيف أعباء الديون الكثير من الدول.

والعقبة الرئيسية تكمن في الافتقار إلى معلومات خاصة بحجم الديون المستحقة للصين وبعض المقرضين الآخرين من قبل شركات خاصة وحكومات على حد سواء.