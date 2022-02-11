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الاحتجاجات على القيود الصحية تعطل النشاط التجاري وسط العاصمة الكندية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 06:13 مساء
الاحتجاجات على القيود الصحية تعطل النشاط التجاري وسط العاصمة الكندية
شاحنة تحمل لافتات أمام مقر البرلمان الكندي في أوتاوا خلال تظاهرة ضد القيود الصحية، 10 فبراير 2022، (ا ف ب)
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تعاني المطاعم والشركات والمحال في وسط مدينة أوتاوا غياب الزبائن منذ بدأت قبل نحو أسبوعين تقريبا احتجاجات سائقي الشاحنات المناهضين للقيود الصحية والذين يشلون مركز العاصمة الفدرالية الكندية.

يقول إيناس كرياكوس غاضبا «هذه القافلة أسوأ من» فيروس كورونا المستجد، متذمرا من غياب زبائن محله لبيع الملابس الواقع على بعد خطوات من مبنى البرلمان حيث يعتصم سائقو الشاحنات، حسب وكالة «فرانس برس».

منذ نحو أسبوعين، تحتل مئات الشاحنات شوارع وسط المدينة للاحتجاج على إلزامية التطعيم لسائقيها الذين يعبرون الحدود الكندية الأميركية، لكن مطالب الحركة توسعت مذاك وصار المحتجون يرفضون المغادرة حتى يتم رفع كل القيود الصحية.

يضيف كرياكوس أنه في نهاية يناير «كنا سعداء حقا بإعادة فتح المطاعم» وبالتالي «عودة الناس» إلى مركز المدينة بعد شهر من الإغلاق في أونتاريو.

لكن لم تسرِ الأمور كما كان مخططا، فقد «أدى مجيء سائقي الشاحنات إلى تمديد الإغلاق، لكن على نحو أشد بكثير علينا»، وتوصي الشرطة بتجنب وسط المدينة منذ 29 يناير، مع تعذر وصول الناس إلى الشوارع.

لذلك أغلقت معظم المتاجر موقتا، فيما خفضت أخرى ساعات عملها، وقدرت عشرات المتاجر التي تحدثت الوكالة الفرنسية إلى مالكيها خسائرها اليومية بآلاف الدولارات.

على بعد شارعين، أغلق أكبر مركز تسوق في أوتاوا منذ أسبوعين بعد أن اقتحمه المتظاهرون الذين رفض بعضهم وضع الكمامات.

وقالت المجموعة التي تملك المركز في بيان إنها اضطرت لإغلاقه «بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة ومرتبطة بالاحتجاجات»، ووصفت الوضع بأنه «لا يحتمل».

وطالبت بعض الشركات بتخصيص مساعدات مالية للمتاجر والمطاعم المتضررة من هذه الحركة الاحتجاجية التي لم تتراجع.

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