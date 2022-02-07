Atwasat

البحرين تطلق «الإقامة الذهبية» في إطار خطة «التعافي الاقتصادي» للمملكة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 10:47 مساء
البحرين تطلق «الإقامة الذهبية» في إطار خطة «التعافي الاقتصادي» للمملكة
علم مملكة البحرين. (الإنترنت)
alwasat radio

أطلقت المنامة، الإثنين، «الإقامة الذهبية» للأجانب من أصحاب المداخيل المرتفعة، وذلك في إطار خطة «التعافي الاقتصادي» للبحرين، لتحذو بذلك المملكة حذو دول خليجية أخرى سبقتها إلى هذه الخطوة.

وأكثر من نصف سكان البحرين هم أجانب، إلا أن المملكة غالبًا ما تعتبر ممرًّا للأجانب من ذوي المهارات، على غرار دول خليجية أخرى تقوم ثرواتها على الوقود الأحفوري، وفق «فرانس برس».

شروط الحصول على  «الإقامة الذهبية»
والتأشيرة الطويلة الأمد التي أطلقت عليها الحكومة تسمية «الإقامة الذهبية» يمكن أن ينالها الأشخاص الذين لا يقل دخلهم الشهري عن ألفي دينار (نحو 4600 يورو) أو المتقاعدون الذين لا يقل دخلهم الشهري عن أربعة آلاف دينار (9300 يورو) أو أصحاب العقارات على ألا تقل قيمتها مجتمعة عن مئتي ألف دينار (نحو 465 ألف يورو) أو أيضًا «الموهوبون»، وفق بيان لوزارة الداخلية البحرينية، شرط «الإقامة في المملكة أكثر من خمس سنوات متصلة».

-  مصرفان إيرانيان يكسبان دعوى تحكيم ضد البحرين وإلزامها بدفع 270 مليون دولار تعويضا
-  وزراء خارجية 4 دول خليجية يزورون الصين في ظل أزمة الطاقة

ولم يوضح البيان الفئات التي يمكن أن تنطبق عليها صفة «الأشخاص الموهوبين». وبحسب بيان الوزارة يمكن لهذه الإقامة أن تُجدد «لأجل غير مسمى بشرط استمرار أهلية الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية بحسب الشروط والمعايير، وهي غير مقرونة بفئة عمرية معينة».

وأعلن الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أن إطلاق الإقامة الذهبية يأتي «ضمن خطة التعافي الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن «هذا الإعلان سيسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم».

تدهور أسعار النفط والأزمة الاقتصادية 
ومنذ تدهور أسعار النفط في العام 2014 والأزمة الاقتصادية الناجمة عن «كوفيد-19»، تسعى دول الخليج إلى تسريع مسار تنويع مواردها الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين والكوادر المؤهلة. ومن بين التدابير الرائدة تليين أنظمة الإقامة البالغة الصرامة.

وفي نهاية العام 2020، أطلقت الإمارات «التأشيرة الذهبية» لمدة عشر سنوات لجذب الأثرياء وأصحاب الكفاءات العالية، وكانت أول خطوة من نوعها في الخليج. والعام الماضي أطلقت الإمارات «التأشيرة الخضراء» التي تسمح للأجانب بالعمل في البلاد دون كفالة شركة موظفة.

وفي نهاية العام 2020 فتحت الدوحة سوقها العقارية للأجانب مع مخطط يتيح لمشتري العقارات الحق بالحصول على إقامات طويلة أو دائمة. وفي صيف العام 2021 منحت سلطنة عمان المستثمرين الحق في إقامة طويلة الأمد لتحفيز اقتصادها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش ...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم ...
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: تقدم في جهود حل أزمة ناقلة «صافر» المحملة بمليون برميل نفط مع الحوثيين
الأمم المتحدة: تقدم في جهود حل أزمة ناقلة «صافر» المحملة بمليون ...
مدينة هلّ شمال إنجلترا الصناعي تنتعش بفضل طاقة الرياح
مدينة هلّ شمال إنجلترا الصناعي تنتعش بفضل طاقة الرياح
أسعار النفط ترتفع مع توقعات بانتعاش الطلب على الخام
أسعار النفط ترتفع مع توقعات بانتعاش الطلب على الخام
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية
المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021...
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ......
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف...
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية...
المزيد
البحرين تطلق «الإقامة الذهبية» في إطار خطة «التعافي الاقتصادي» للمملكة
البحرين تطلق «الإقامة الذهبية» في إطار خطة «التعافي ......
اتحاد النقابات البريطاني يحذر من فترة «صعبة للغاية» على ذوي الدخل المنخفض
اتحاد النقابات البريطاني يحذر من فترة «صعبة للغاية» على ذوي ......
فرنسا تسعى لتحفيز صادراتها بعد 20 عاما من عجز في الميزان التجاري
فرنسا تسعى لتحفيز صادراتها بعد 20 عاما من عجز في الميزان ......
المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية
المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية...
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط