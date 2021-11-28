مصرفان إيرانيان يكسبان دعوى تحكيم ضد البحرين وإلزامها بدفع 270 مليون دولار تعويضا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 06:16 مساء
مصرفا ملي وصادرات الإيرانيان يكسبان دعوى تحكيم دولي ضد مصرف بحريني قان بتجميد أموال إيرانية. (أ ف ب)

رحَّب مصرفان إيرانيان بارزان بقرار محكمة دولية مقرها لاهاي بإلزام البحرين دفع أكثر من 270 مليون  دولار تعويضًا لهما عن إغلاق المنامة لمصرف العام 2015 ومصادرتها استثمارات مالية إيرانية.

والحكم الذي صدر في 9 نوفمبر عن المحكمة الدائمة للتحكيم توصل إلى أن ما أوردته البحرين أن «فيوتشر بنك» كان واجهة للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، غير كاف لمصادرة أموال المصرفين الإيرانيين، بحسب «فرانس برس».

كما اعتبر الحكم أن دوافع البحرين كانت سياسية في الأساس وتعكس الغضب العربي تجاه الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى قبل أسابيع من خطوة البحرين.

البحرين تتعهد تقديم استئناف أمام المحاكم الهولندية
ولم تنشر المحكمة الدولية الحكم؛ إنما كشف عنه المصرفان الإيرانيان صاحبا الدعوى. وردًا على الكشف عن الحكم، قالت البحرين إنه يتضمن «أوجه قصور إجرائية وإثباتية وقانونية خطيرة». وعلى الرغم من أن قرارات هيئة التحكيم نهائية بشكل عام؛ فإن البحرين تعهدت تقديم استئناف أمام المحاكم الهولندية.

ولجأ «بنك ملي» و«بنك صادرات» اللذان تملكهما الدولة الايرانية إلى التحكيم الدولي في القضية العام 2017، مستندين الى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة في وقت كانت العلاقات بينهما أقل توترًا العام 2002.

وقال كبير مستشاري المصرفين الإيرانيين حميد غرافي إنه «راضٍ للغاية عن قرار المحكمة بسبب حجم التعويض والاستنتاجات بأن مصادرة الأموال لم تستند إلى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك؛ بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة في سياق التوتر بين إيران والسعودية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف مباراة بنفيكا وبلينيش في الدوري البرتغالي بعد نفاد عدد اللاعبين وسط شكوك ...
رياضة عالمية
فوز درامي لبرشلونة مع تشافي أمام فياريال
رياضة عالمية
الصين تبتكر محطة «شمسية» لشحن للسيارات الكهربائية
سيارات
مصر.. خطة لبدء الإنتاج المبكر من الذهب في الصحراء الشرقية
اقتصاد
بلدية بنغازي تبحث مع وفد «CCCC» الصينية آليات عودة الشركة لاستكمال المشروعات ...
ليبيا
كاركاتير حليم - صندوق الانتخابات
كاريكاتير
بالصور: رئيسا «فيفا» و«كاف» يلعبان الكرة في القاهرة قبل حزمة القرارات المصيرية
رياضة محلية
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
الجناة معروفون.. ضغط حقوقي على «الجنائية الدولية» للتحقيق في معاملة المهاجرين ...
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تلف دينامو السيارة