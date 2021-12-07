تعيين أول امرأة سوداء رئيسة لمجلس إدارة بورصة نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 08:28 صباحا
الرئيسة الجديدة لمجلس إدارة سوق نيويورك للأوراق المالية، شارون باون. (الإنترنت)

عُيّنت شارون باون، الإثنين، رئيسة لمجلس إدارة سوق نيويورك للأوراق المالية، لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تشغل هذا المنصب الرفيع في بورصة «وول ستريت» المرموقة.

وباون كانت أساسًا عضوًا في مجلس إدارة بورصة وول ستريت وكذلك في «إنتركونتيننتال إكستشينج»، الشركة الأمّ للبورصة النيويوركية. ومن 2014 ولغاية 2017، كانت باون مفوّضة في الوكالة الفدرالية المشرفة على أسواق العقود الآجلة في الولايات المتحدة. وفي 2010 ، عيّنها الرئيس في حينه باراك أوباما نائبة لرئيس المنظمة المسؤولة عن تنظيم عمل الوسطاء الماليين في الولايات المتحدة. وقبل ذلك كانت باون على مدى ثلاثة عقود شريكة في مكاتب محاماة متخصّصة بقانون الأعمال، وفق وكالة «فرانس برس».

وأصدرت «إنتركونتيننتال إكستشينج» بيانًا أعلنت فيه تعيين باون وتغييرات أخرى في أعلى قمة هرم البورصة النيويوركية. وشملت هذه التغييرات مغادرة ستايسي كننغهام، رئيسة بورصة نيويورك منذ 2018، منصبها وتعيين رئيسة «قسم السندات ذات الفائدة الثابتة وخدمات البيانات»، لين مارتن، مكانها. وأوضح البيان أنّ كننغهام ستصبح عضوًا في مجلس إدارة بورصة نيويورك.

وبورصة نيويورك هي الأكبر في العالم إذ يبلغ عدد الشركات المدرجة فيها 2400 شركة يصل رأسمالها التراكمي إلى 36 تريليون دولار.

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