مصائب كوفيد-19 فوائد لشركات التكنولوجيا في وول ستريت

مبنى بورصة وول ستريت في نيويورك في 23 مارس. (فرانس برس)

حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب حتى قبل تفشي كوفيد-19، لكن التحوّلات السلوكية خلال فترة تفشي الوباء، رفعت مستوى أسهم القطاع إلى حدود عليا لتترك بذلك سوق الأسهم الأوسع يلهث خلفها.

وسجّل مؤشر ناسداك المركّب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا مستويات قياسية عند الإغلاق في ست من جلساته السبع الأخيرة، مما انعكس على ثقة المستثمرين بأن شركات التكنولوجيا تستفيد من قواعد «التزام المنازل» التي شكّلت ضربة لشركات الطيران والفنادق والمتاجر.

وقال المحلل لدى «ويدبوش سكيورتيز» دان إيفز، الذي يعتقد أنه لا يزال بإمكان كبرى شركات التكنولوجيا تحقيق مكاسب إضافية بنسبة 30% هذا العام «هناك رابحون وخاسرون واضحون في السوق حاليا»، مضيفا «من وجهة نظر الرابحين، هناك ضوء مسلّط بوضوح على أسماء في قطاع التكنولوجيا».

وقال كبير الخبراء في استراتيجية السوق لدى «برودنشال فاينانشال» كوينسي كروسبي إن شركات التكنولوجيا هي «جانب اليقين» في فترة الضعف الاقتصادي.

ويعني الارتفاع الأخير أن خمس شركات فقط ضمن ما باتت تعرف بمجموعة «فاانغ»، وهو اختصار لـ«فيسبوك وآبل وأمازون ونتفليكس وغوغل»، باتت تشكّل أكثر من 20% من قيمة مؤشر «إس اند بي 500».

وفي حين يبدو أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة شكّل محرّكا للارتفاع الأخير، إلا أن السياسة هي على الأرجح أكبر مصدر قلق لهذه الصناعة، بحسب محللين.

ومن المقرر أن يمثل الرؤساء التنفيذيون لكل من آبل وغوغل وفيسبوك وأمازون أمام كابيتول هيل في 27 يوليو في جلسة استماع بشأن قضايا مكافحة الاحتكار، مما يثير مخاوف على الأرجح من إمكانية تجاوز مصالح الحكومات إحداث ضجيج سياسي فحسب.

صفقة رابحة

ويتوقع أن تكون شركات التكنولوجيا الكبرى في وضع جيّد في فترة إعلان الإيرادات المقبلة، والتي تبدأ هذا الأسبوع.

وبينما تراجعت عائدات شركات الطيران والسياحة البحرية بنسبة 90% أو أكثر خلال فترات من الربع الثاني من العام، يتوقع أن تحقق شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار أمازون ونتفليكس مكاسب بنسبة تتجاوز 20%، بحسب محللي وول ستريت.

وينوّه المؤسس المشارك لشركة «كامبرلاند أدفايزرز» ديفيد كوتوك، إلى أن ارتفاع مؤشرات ناسداك يعكس كذلك المكاسب التي حققتها شركات التكنولوجيا الحيوية التي تعمل على تطوير لقاحات وعلاجات لكوفيد-19.

وقال إن القطاع بات «صفقة رابحة اليوم. تنفق شركات الرعاية الصحية اليوم وستأتي العائدات غدا»، مضيفا «لا أعتقد أنها مجرّد فقاعة».

وبينما يعد نجاح ناسداك المؤشر الأوضح على تحسّن قطاع التكنولوجيا، يعكس مؤشر «إس اند بي 500» المتنوع كذلك ازدياد أهمية القطاع.