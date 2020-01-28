فيروس كورونا يهدد الاقتصاد الصيني واحتمالات بإنخفاض الناتج المحلي

عناصر أمن يجرون دورية أمام سوق السمك حيث رصد فيروس كورونا في يوهان الصينية. (فرانس برس).

تهدد الإجراءات التي اتخذتها الصين لاحتواء وباء كورونا على غرار تقييد حركة وسائل النقل وشلّ قطاع السياحة بمفاقمة تباطؤ الاقتصاد، ما يذكّر بتداعيات فيروس سارس عام 2002-2003.

وسعيا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 2700 شخص، اتخذت الصين إجراءات غير مسبوقة تهدد بتعطيل الحركة الاقتصادية. وصارت مدينة ووهان، مهد الفيروس، معزولة عمليا عن العالم، على غرار كامل مقاطعة هوباي.

ولتقييد الحركة خلال رأس السنة الصينية، ألغت الحكومة أمس الاثنين الرحلات المنظمة داخل الصين وخارجها، ما يمثل ضربة للسياحة التي ساهمت بـ11% من اجمالي الناتج المحلي عام 2018، وفق الأرقام الرسمية.

وتظهر تداعيات منع الرحلات أيضا في مناطق أخرى من آسيا، منها اليابان وتايلاندا، حيث يمثل انفاق السياح الصينيين محركا أساسيا للاقتصاد.

مستهلكون مذعورون

كما من المحتمل أن يتراجع الاستهلاك أيضا، إذ يدفع مناخ الذعر الصينيين للبقاء في منازلهم وعدم المخاطرة بزيارة المراكز التجارية والمطاعم وقاعات السينما التي تشهد عادة اقبالا كثيفا في رأس السنة.

من الأمثلة على ذلك، اعلان سلسلة المطاعم الشعبية «هايديلاو» إغلاق محلاتها المئة حتى 31 يناير.

وفي حال تراجع الاستهلاك، خصوصا في قطاعي النقل والترفيه، بنسبة 10%، فإنه من الممكن أن ينخفض اجمالي الناتج المحلي بنحو 1.2 نقطة، وفق تقديرات وكالة «ستاندر اند بورز» للتصنيف المالي.

وقالت الوكالة إنه «من المرجح أن يتجنب المستهلكون الأماكن العامة وستكون القطاعات القائمة على إنفاق الأسر الأكثر تضررا».

وسيفاقم ذلك التباطؤ الاقتصادي في الصين التي سجلت العام الماضي أضعف أداء اقتصادي منذ ما يقارب ثلاثة عقود (6.1%). وتعوّل بكين على الاستهلاك (الذي مثل 3.5% من النمو عام 2019) لمقاومة ذلك.

ولا يزال شبح فيروس سارس القاتل (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد)، الذي شهدته الصين عام 2002-2003 وأدى إلى وفاة 349 شخصا، ماثلا في الأذهان.

تهديد صناعة السيارات

وتقول «ستاندر اند بورز» إن مكانة مدينة ووهان كمركز خدمات لوجستية ومركز لصناعة السيارات يزيد تعقيدات الوضع.

وتمثل ووهان مركزا لشركة «دونغفنغ»، ثاني أكبر مصنّع سيارات صيني. وأقامت شركتا «رينو» و«بي اس ا» الفرنسيتين أهم مصانعهما في الصين نظرا لشراكتهما مع «دونغفنغ».

وأنتجت المدينة 1.7 مليون سيارة عام 2018، وتبلغ قيمة قطاع صناعة وسائل النقل حوالي 400 مليار يوان (52,3 مليار يورو) سنويا، وفق وسيلة إعلام محلية.

خارج ووهان، اتخذت شركات أخرى اجراءات احترازية، إذ قررت الشركات في شنغهاي عدم استئناف نشاطها قبل 9 فبراير المقبل، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.