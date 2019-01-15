ترامب: هناك إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية بين أميركا وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 08:57 مساء

بعد تهديده بتدمير اقتصاد تركيا إذا هاجمت الأكراد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة إنه يرى «إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق» التنمية الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة إنه يرى «إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق» التنمية الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا، وذلك بعد أن هدد يوم الأحد بتدمير اقتصاد تركيا إذا هاجمت حلفاء واشنطن الأكراد في سورية، وفق «رويترز».

وقال ترامب إنه بحث مع الرئيس رجب طيب أردوغان، «النجاحات التي تحققت في آخر أسبوعين في محاربة فلول تنظيم داعش وإقامة منطقة آمنة مساحتها 20 ميلًا» في سورية». وقالت سارة ساندرز الناطقة باسم البيت الأبيض إن ترامب أبلغ أردوغان بأنه يريد معالجة المخاوف الأمنية التركية في سورية، لكنه أكد أيضًا أهمية عدم إساءة التصرف مع حلفاء واشنطن الأكراد.

وقالت أنقرة إن الزعيمين أكدا على ضرورة عدم إتاحة الفرصة للعناصر الراغبة في عرقلة الانسحاب الأميركي المزمع من سورية. وكان ترامب هدد في تغريدة يوم الأحد بتدمير اقتصاد تركيا إذا هاجمت الأكراد. وقال إن الولايات المتحدة بدأت الانسحاب العسكري من سورية الذي أعلنه في ديسمبر كانون الأول لكنه قال إنها ستواصل استهداف مقاتلي «داعش» هناك.

ووحدات حماية الشعب الكردية هي حليف للولايات المتحدة في المعركة ضد المتشددين وتسيطر على مساحات كبيرة من شمال سورية. وتعهد أردوغان بسحق الفصيل في أعقاب قرار ترامب سحب القوات.

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