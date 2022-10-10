Atwasat

صدور «رياحين» معيتيق عن التشكيل العربي المعاصر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 01:30 مساء
صدور «رياحين» معيتيق عن التشكيل العربي المعاصر
كتاب «رياحين.. مقالات عن تجارب مختارة في التشكيل العربي المعاصر»، للفنان والناقد التشكيلي عدنان بشير معيتيق (فيسبوك)
alwasat radio

صدر أخيرا كتاب «رياحين.. مقالات عن تجارب مختارة في التشكيل العربي المعاصر»، للفنان والناقد التشكيلي عدنان بشير معيتيق، عن دار ومكتبة الشعب للطباعة والنشر والتوزيع.

ويتناول معيتيق بالنقد 36 تجربة تشكيلية عربية وليبية، في الكتاب الذي جاء في 185 صفحة من القطع المتوسط، مع ملحق لوحات ملون لكل تجربة، وبتقديم للفنان والناقد التونسي الكبير خليل قويعة، حسب صفحة «السقيفة الليبية» في «فيسبوك»، الأحد.

ومن بين محتويات الكتاب: «تغريبة اللون عند التشكيلي السوري إبراهيم الحسون»، و«الفنان سليمان منصور: لوحة كبيرة اسمها الوطن» و«ذاكرة اللون عند الفنان الكويتي محمود أشكناني» و«أحوال اللون وحالته عند الفنان فيصل تاج السر»، و«سلمان المالك: ذاكرة تستفز النسيان».

- التشكيلي والناقد الفني عدنان بشير معيتيق

كذلك تضمن الكتاب «أحمد جاريد: ألوان خافتة في قصر التيه»، و«الفنان الليبي أسامة النعاس: التخطيطات العابرة لليد الواثقة»، و«لوحات السوداني الطيب الحضيري: حياة بكر ومحطات للحرية»، و«حديث المشائين ورحلة السوق اليومية في لوحات الفنان السوداني صالح عبدو»، و«حدائق اللون عند الفنان السوداني محمد عتيبي»، و«الفنان محجوب حسن عوض: نصوص تشكيلية تكشف ُحجب المضامين».

أعمال عربية
وتناول الكاتب أيضا «الواقعية الصوفية عند الفنان آرام خالد الرز»، و«الفنان المغربي عبدالحميد الغرباوي: ألوان وظلال تطارد ركام الذكريات»، و«الفنان العراقي كريم سعدون: الوجوه التي نحيا بها»، و«الموروث الشعبي الليبي في لوحات الفنانة الليبية مريم العباني»، و«الفنان الفلسطيني طالب الدويك: عشق الوطن والتحليق في ِغْبطة من سماء ألوانه»، و«لوحات الفنانة الفلسطينية أحلام الفقيه: كأنها الزي الرسمي للوطن»، و«الفنان الفلسطيني صالح الأطرش: التأمل في الموجودات وحق الوجود».

فيما أفرد عدنان بشير معيتيق مساحة لـ«لوحات الفنان الليبي موسي أبوسبيحة: بهجة اللعب والتلوين»، و«الفنان القطري علي حسن: تقارير روحية لإثبات وقائع جمالية»، و«الفنان القطري علي حسن: الرسم بمعاجين النور»، و«الفنانة السعودية مهدية آل طالب: ثنائية الإتقان للخط واللون في عالم جديد»، و«الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه: وجوه عابرة بألوان مبهجة»، و«لوحات الفنان العراقي علي رشيد: مناطق محظورة بالغة الخصوبة»، و«لوحات الفنان المصري عبدالرازق عكاشه: استدعاء شروق داخلي للشمس»، و«الفنان الجزائري نورالدين تابرحة: لوحات كأنها دَرْءا للشرور ورسما للآمال»، و«أعمال الفنان العماني موسى عمر: شمس تشرق على مرافئ الروح». وغيرها من الموضوعات والفنانين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود

الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا

المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي

فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»

بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها

خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها
«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»

«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»
«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية

«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية
شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي

شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي
تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا

تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا
«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة

(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مهرجان «القنوات الفضائية»: أحمد السقا «أفضل ممثل سينما»
مهرجان «القنوات الفضائية»: أحمد السقا «أفضل ممثل سينما»
صدى «الدمى الفارسية» يتردد في باريس
صدى «الدمى الفارسية» يتردد في باريس
الموت يغيب الفيلسوف الفرنسي برونو لاتور
الموت يغيب الفيلسوف الفرنسي برونو لاتور
وظيفة جديدة لمراقبة «المشاهد الحميمة» في هوليوود
وظيفة جديدة لمراقبة «المشاهد الحميمة» في هوليوود
6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»
6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
المزيد
نغم صالح تدخل «تياترو» بعد «الباب الأخضر»
نغم صالح تدخل «تياترو» بعد «الباب الأخضر»...
الجمعة.. سعاد ماسي تحتفل بألبومها الجديد في السعودية
الجمعة.. سعاد ماسي تحتفل بألبومها الجديد في السعودية...
صدور «رياحين» معيتيق عن التشكيل العربي المعاصر
صدور «رياحين» معيتيق عن التشكيل العربي المعاصر...
6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»
6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»...
وظيفة جديدة لمراقبة «المشاهد الحميمة» في هوليوود
وظيفة جديدة لمراقبة «المشاهد الحميمة» في هوليوود...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط