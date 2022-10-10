صدور «رياحين» معيتيق عن التشكيل العربي المعاصر

القاهرة - بوابة الوسط

صدر أخيرا كتاب «رياحين.. مقالات عن تجارب مختارة في التشكيل العربي المعاصر»، للفنان والناقد التشكيلي عدنان بشير معيتيق، عن دار ومكتبة الشعب للطباعة والنشر والتوزيع.

ويتناول معيتيق بالنقد 36 تجربة تشكيلية عربية وليبية، في الكتاب الذي جاء في 185 صفحة من القطع المتوسط، مع ملحق لوحات ملون لكل تجربة، وبتقديم للفنان والناقد التونسي الكبير خليل قويعة، حسب صفحة «السقيفة الليبية» في «فيسبوك»، الأحد.

ومن بين محتويات الكتاب: «تغريبة اللون عند التشكيلي السوري إبراهيم الحسون»، و«الفنان سليمان منصور: لوحة كبيرة اسمها الوطن» و«ذاكرة اللون عند الفنان الكويتي محمود أشكناني» و«أحوال اللون وحالته عند الفنان فيصل تاج السر»، و«سلمان المالك: ذاكرة تستفز النسيان».

- التشكيلي والناقد الفني عدنان بشير معيتيق

كذلك تضمن الكتاب «أحمد جاريد: ألوان خافتة في قصر التيه»، و«الفنان الليبي أسامة النعاس: التخطيطات العابرة لليد الواثقة»، و«لوحات السوداني الطيب الحضيري: حياة بكر ومحطات للحرية»، و«حديث المشائين ورحلة السوق اليومية في لوحات الفنان السوداني صالح عبدو»، و«حدائق اللون عند الفنان السوداني محمد عتيبي»، و«الفنان محجوب حسن عوض: نصوص تشكيلية تكشف ُحجب المضامين».

أعمال عربية

وتناول الكاتب أيضا «الواقعية الصوفية عند الفنان آرام خالد الرز»، و«الفنان المغربي عبدالحميد الغرباوي: ألوان وظلال تطارد ركام الذكريات»، و«الفنان العراقي كريم سعدون: الوجوه التي نحيا بها»، و«الموروث الشعبي الليبي في لوحات الفنانة الليبية مريم العباني»، و«الفنان الفلسطيني طالب الدويك: عشق الوطن والتحليق في ِغْبطة من سماء ألوانه»، و«لوحات الفنانة الفلسطينية أحلام الفقيه: كأنها الزي الرسمي للوطن»، و«الفنان الفلسطيني صالح الأطرش: التأمل في الموجودات وحق الوجود».

فيما أفرد عدنان بشير معيتيق مساحة لـ«لوحات الفنان الليبي موسي أبوسبيحة: بهجة اللعب والتلوين»، و«الفنان القطري علي حسن: تقارير روحية لإثبات وقائع جمالية»، و«الفنان القطري علي حسن: الرسم بمعاجين النور»، و«الفنانة السعودية مهدية آل طالب: ثنائية الإتقان للخط واللون في عالم جديد»، و«الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه: وجوه عابرة بألوان مبهجة»، و«لوحات الفنان العراقي علي رشيد: مناطق محظورة بالغة الخصوبة»، و«لوحات الفنان المصري عبدالرازق عكاشه: استدعاء شروق داخلي للشمس»، و«الفنان الجزائري نورالدين تابرحة: لوحات كأنها دَرْءا للشرور ورسما للآمال»، و«أعمال الفنان العماني موسى عمر: شمس تشرق على مرافئ الروح». وغيرها من الموضوعات والفنانين.