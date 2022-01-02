التشكيلي والناقد الفني عدنان بشير معيتيق

التشكيلي والناقد الفني عدنان معيتيق

التشكيلي والناقد الفني عدنان بشير معيتيق

في تقديري أن كتاب «مكامن الضوء» للناقد التشكيلي الفنان عدنان بشير معيتيق، وايضا مقالاته النقدية التحليلية الّاحقة له، يعد المرجع الأساسي للفن التشكيلي الليبي. لقد تناول عددا كبيرا من أعمال رفاقه من التشكيليين الليبيين، وفوق ذلك الكثير من أعمال التشكيليين العرب، موضحا جوانب فنية لا ينتبه إليها المتلقي العادي، مثلي، الذي يهمه بالدرجة الأولى، ما تدخله عليه اللوحة من بهجة ومتعة بصرية تثير أحساسيس، تاخذه إلى المتع التأملية والعقلية. لعل افضل واشمل ما قرأت عنه ما كتبه الكاتب (الموسوعي العراقي أسعد الجبوري) في صفحته( لون وضوء). يقول :

" مكامن الضوء " نافذة تطل على جمال منشود

» نافذة من لون وضوء ..تطل بنا على جمال منشود .. يزفها الينا أو يزفنا اليها .. صاحب (مكامن الضوء) في كتابه- مكامن الضوء - بعدما واصل ولم يزل يزف الينا النوافذ تلو النوافذ في صفحته في فضاء أزرقه الجميل، من حك سطوح الكهوف بحدة الحجر، عبورا بخبرات الإنسان من قديمه وحديثه، وعبورا بخبرات مدارس التشكيل، وذاتيات التعلم التشكيلي عند بعض الفنانين، إلى أقصى التجريب المضارع ، في التجربة التشكيلية الليبية؛ وما إختار منها في هذا الكتاب كنماذج وليس شمولا كليا - فيما أظن. .».

الفن التشكيلي هجرة لاقتناص بواقي الكلام

وأشار إلى ذات حوار معه، قال فيه الفنان عدنان بشير معيتيق - عن الفن التشكيل- : «هي هجرة إلى الداخل، داخل النفس البشرية، واقتناص فرصة القبض على المتبقي من الكلام والمشاعر.. وترجمتها إلى صور بديعة على أسطح يدركها الجميع».

ولذلك لم يعد لدي ما يقال عن هذا الفنان، والناقد، التشكيلي عدنان بشير معيتيق، سوى أنني عدت إلى صفحته واستمتعت برحلة بصرية غاية في الروعة،واعترف أنني تأسفت كثيرا لأنني لم ار من قبل أغلب اعماله الرائعة. ولأنني انتبهت إلى لوحات عديدة جميلة لرسم ثور، وأحيانا ثيران، فكتبت له متسائلا عن إهتمامه بهذه الثيران، فأجابني: - «الثيران مراحل مبكرة من تجاربي الفنية كانت في البداية محاكاة لرسومات هي الاقدم في تاريخ الرسم الصخري بتاريخ البشرية وبعدها اصبحت مفردات تشكيلية كعناصر جمالية ذات ابعاد يمكن ان يحملها الثور كأيقونة عالمية في الخصوبة والقوة، وفي بعض الاحيان يكون الضحية بدلا من دور البطولة الدائم الذي يمثله، وتنوع اشكاله وتشريح جسده والمزاج الذي يحتويه من الوان وخلفيات والكثير منها رسمت على ارضيات وملامس خشنة كأنها جدران الكهوف كتسيلي واخرى كرسومات جبال اكاكوس، وقبل كل هذا وبعده فاني من مناصري القيمة الجمالية على حساب الاخرى التي يمكن ان تحمل معان ودلالات رغم ان الكثير من الاعمال التي رسمت كانت ذات مواضيع طافحة بالمعاني وفي المراحل اللاحقة كانت مرحلة الرؤوس والتي ارسلتها في رسالة سابقة كانت الاحدث».

ما تأملته إبداع حد الدهشة!

وكتبت له قائلا : «يا سيدي أنت فنان عالمي كبير ، والمرء يخجل أنه يثمن اعمالا بعيدة عن بلادنا ولا يعطى مبدعي بلدنا حقهم، ولذلك أنا اعتذر منك، ومن فناني ليبيا كافة. يا صديقي لقد انتقيت الكثير من اعمالك ، وتوقفت فكل ما اقول هذا يكفي تنظر إلى اللوحة الموالية، بطرف عين، وتقول لي: (وخيرى نا ؟) والحقيقة كل ما تأملته إبداع حد الدهشة. يرعاك الله ويباركك ايها الفنان البديع».

الفنان عدنان بشير معيتيق من مواليد سنة 1968 بمدينة مصراته في ليبيا , درس الرسم بشكل شخصي وقام بالعديد من المعارض والمشاركات الدولية والداخلية، ومن اهم المشاركات في الاحداث الفنية الدولية هي مشاركة في ورشة الفنون التشكيلية بليفربول بالمملكة المتحدة سنة 2007 والمشاركة في مخيم الفنون التشكيلية بتركيا - كابادوكيا 2010 كما شارك في مهرجان المحرس بتونس في سنوات 2005 و 2009 وله العديد من الكتابات عن الفنون التشكيلية ونشرت في الكثير من المواقع الفنية والصحف والمجلات الورقية ومنها صحيفة القدس العربي والعرب اللندنية ومجلة التشكيلي الالكترونية وموقع فنون.

التشكيل مشاعر ومتعة بصرية

لقد انتقيت من اعمال هذه اللوحات، وهي غيض من فيض، ومثلما ذكرت من قبل أن قراءة اللوحة هي مساءلة شخصية، فما يراه مشاهد يختلف عما يراه مشاهد آخر، غير أن المتعة البصرية هي بهجة يتفق عليها المتلقين كافة.

التشكيلي والناقد عدنان معيتيق