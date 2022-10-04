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مها نصار صديقة درة «المتهمة».. وتنتظر «آخر دور»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 03:31 مساء
مها نصار صديقة درة «المتهمة».. وتنتظر «آخر دور»
مها نصار، يمين، ودرة في مشهد من «المتهمة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تنتظر الفنانة المصرية مها نصار انطلاق عرض مسلسلها الجديد «المتهمة» الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانة التونسية درة، إذ يبدأ عرض العمل، الخميس، على منصة «شاهد» الرقمية.

وتجسد مها خلال الأحداث دورا جديدا ومختلفا عليها من خلال شخصية «سارة» التي تعمل في «البيزنس» وهي الصديقة المقربة لـ«نورهان» درة، وخلال الأحداث تنكشف عديد الأمور المفاجئة في إطار تشويقي مثير، وفقا لبيان.

مسلسل «المتهمة» مكون من 10 حلقات، وبطولة درة، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبدالعظيم، عاطف عمار، محمود غريب، وريم عبدالحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

بابا المجال
وتنتظر مها عرض مسلسل «آخر دور» أيضا التي انتهت من تصويره أخيرا، وهو مكون من 12 حلقة وبطولة دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، ميمي جمال، مريم الخشت، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير، وتجسد «نهى» دور صديقة دينا الشربيني.

من ناحية أخرى، تعاقدت مها نصار على المشاركة في بطولة مسلسل «بابا المجال» أمام مصطفى شعبان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، والعمل إخراج أحمد خالد موسى ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولي، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول.

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