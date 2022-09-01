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السياسة تحضر في انطلاق مهرجان «البندقية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 11:16 صباحا
السياسة تحضر في انطلاق مهرجان «البندقية السينمائي»
الممثلة الفرنسية كاترين دونوف في افتتاح «البندقية السينمائي» 31 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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انطلق مهرجان «البندقية السينمائي»، أعرق المهرجانات السينمائية العالمية، بدورته التاسعة والسبعين، الأربعاء، باحتفالية كبيرة، مع إطلالة مفاجئة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي عبر الشاشة، وبحضور النجمة الفرنسية كاترين دونوف كضيفة شرف.

وفي قاعة قصر السينما عند جزيرة ليدو قبالة البحر، حصلت الممثلة الفرنسية الشهيرة البالغة 78 عامًا على جائزة أسد ذهبي شرفية عن مجمل مسيرتها، وفق «فرانس برس».

بفستانها الأحمر الطويل، بدا التأثر على دونوف التي فازت سنة 1998 في المكان نفسه بجائزة أفضل ممثلة. وتوجهت إلى الجمهور بكلمة «شكرًا» بالإيطالية، بعد تلاوة كلمة تكريمية لها بلسان السينمائي الفرنسي أرنو ديبلوشان.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت الممثلة الشقراء التي تواصل مسيرتها السينمائية بزخم «لا ننظر إلى الوراء. هذا ليس رفضًا، بل يعني ذلك أن الوقت لا يزال أمامنا».

وبعد هذه الوقفة التكريمية، طغت الحرب في أوكرانيا على أجواء حفل الافتتاح، مع رسالة مصورة للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي دعا عالم السينما إلى «عدم نسيان» الحرب التي «لا تقتصر مدتها على 120 دقيقة، بل هي مستمرة منذ 189 يوما».

وفي ختام مداخلته، عُرضت على الشاشة على خلفية سوداء، قائمة بأسماء ضحايا الحرب الدائرة في أوكرانيا من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وبجانبها تاريخ ميلاد كل منهم ومكانه.

وبعد الكلمات واللفتات التكريمية، عادت الأجواء السينمائية من خلال العرض الرسمي لفيلم الافتتاح «وايت نويز» للمخرج الأميركي نوا بومباك، المقتبس من رواية للكاتب دون دي ليلو.

كايت بلانشيت
ويؤدي دورَي البطولة في الفيلم آدم درايفر وغريتا غيرويغ، وهي شريكة حياة بومباك (52 عاما) الذي سبق أن تولى إخراج أفلام عدة أبرزها «فرانسِس ها» و«ذي مييرويتز ستوريز» و«ماريج ستوري».

وتترأس الممثلة الأميركية جوليان مور لجنة التحكيم بعد 20 عاما على نيلها جائزة التمثيل في المهرجان عن دورها في «فار فروم هيفن».

- «البندقية السينمائي» ينطلق بمشاركة كوكبة من النجوم

ومن أبرز أعضاء اللجنة الذين كانوا موجودين، الأربعاء، مع مور المخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان التي فازت بالأسد الذهبي العام المنصرم، والإيرانية ليلى حاتمي التي مثلت في فيلم «انفصال نادر وسيمين» (بالإنجليزية «ذي سيبيريشن») لأصغر فرهادي، والمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين.

ويتوقع أن تحضر المهرجان كوكبة من نجوم هوليوود الذين غالبا ما يستسيغون التمتع بأجواء البندقية. وتحضر الأسترالية كايت بلانشيت، الخميس، خلال عرض فيلم «تار» لتود فيلد الذي تؤدي فيه دور قائدة فرقة موسيقية بارعة.

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