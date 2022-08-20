تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

أعلن مدير معرض بنغازي الدولي للكتاب، الناشر علي بن جابر، تعديل موعد ومكان إقامة الدورة الأولى، إذ تقرر عقده بالحديقة المقابلة لفندق «تيبستي» المطلة على بحيرة «23 يوليو»، في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر.

وقال الناشر علي بن جابر لـ«بوابة الوسط»، السبت، إنه جرى «تكليف شركة الدليل الدولي تجهيز وتنفيذ المعرض وفقًا لأفضل المواصفات»، مشيرًا إلى قبول مشاركة 136 ناشرًا عربيًا بشكل مباشر و60 ناشرًا عربيًا من خلال توكيلات، إضافة الى 20 ناشرًا ليبيًا، بإجمالي مشاركين 216 ناشرًا من دول الأردن والسعودية وسورية والسودان والإمارات و لبنان والكويت والسويد، ومصر ضيف شرف المعرض.

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ولفت بن جابر إلى أنه يمكن لمن تقدم بطلب المشاركة ولم تتح له الفرصة لذلك أن يشارك من خلال توكيل أحد الناشرين، الذين تحصلوا على موافقة للمشاركة بجناح في المعرض.

وكان من المقرر إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب، في الفترة من 15 إلى 23 سبتمبر 2022، بمقر معرض بنغازي الدولي بشارع عمرو بن العاص بجوار ضريح شيخ الشهداء عمر المختار.