Atwasat

50 ممثلا يوميا على خشبة الهناجر بسبب «أشباح الأوبرا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 01:16 مساء
50 ممثلا يوميا على خشبة الهناجر بسبب «أشباح الأوبرا»
مشهد من مسرحية «أشباح الأوبرا» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

عادت «أشباح الأوبرا» للتواجد بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية مرة أخرى (الموسم الثاني) في تمام الثامنة يوميا حتى 26 يوليو الجاري ما عدا، الإثنين، وهي من تأليف وإخراج مروة رضوان.

العمل مستوحى من رواية «شبح الأوبرا» العرض المسرحي الأشهر والأهم بمسارح برودواي؛ ويقدم من خلال ورشة «الممثل الشامل» التي أقامها مسرح الهناجر لمدة ستة أشهر قامت بالتدريس في الورشة مخرجة العرض مروة رضوان؛ وفي الاستعراض ضياء شفيق؛ وعن الغناء أحمد حمدي رؤوف، وتقدم الورشة ما يقرب من 1700 شخص، واجتاز منهم الموهوبون في الرقص أو الغناء أو التمثيل أو صاحب موهبة طاغية في أحد العناصر، ويقدم العرض الآن ما يقرب من 50 شخصا.

وقالت مروة عن عودة العرض مرة أخرى خاصة مع الإشادات التي حصل عليها من الجمهور «سعدت بعودة عرض أشباح الأوبرا مرة أخرى، فهي فرصة لمشاهدة 90 شخصا يقفون على خشبة المسرح يقدمون وجبة دسمة من الغناء والتمثيل والرقص، وذلك بعد مجهود كبير استمر لأكثر من ستة أشهر للتدريب، فالعرض مرهق قد يستهلك جهدا عصبيا وبدنيا؛ لكن مسئولية تعليم شخص آخر أشعر أنها مسؤولية إنسانية كبيرة جدا، خاصة أنه كان تقدم لنا ما يقرب من 1700 واحد اخترنا 90 عرضوا الموسم الأول، وحاليا يشاركنا 50 منهم في العروض اليومية، فلقد كان هناك الكثير من الموهوبين؛ تعرفت على أطياف متعددة من البشر؛ المزيد من الاختلافات والخبرات؛ كنا نبحث عن أشخاص يجيدون الرقص والغناء؛ ومهارات في العزف؛ كنت دائما حريصة في اختياري على الأشخاص الأكثر قبولا؛ لأنه دائما في رأي القبول لا يكتسب ولا يعلم؛ بينما التمثيل قد يتم اكتسابه بالخبرة والتجربة؛ أغلبهم كان لهم تجارب بسيطة في التمثيل سواء بمسرح الجامعة أو غيره».

مشاكلنا ومخاوفنا
وعن سبب اختيارهم لفكرة «شبح الأوبرا» وعلاقتها بعرض برودواي أكدت «العرضان لا علاقة بينهما سوى الاسم فقط، فلقد أخذنا منه الإطار أو الفكرة الرئيسية فقط؛ بينما في العرض نتحدث عن الإنسان الموجود بيننا، نتحدث عن مشاكلنا وإحساسنا ومخاوفنا وتفاصيلنا الإنسانية كبشر من خلال فرقة مسرحية هذه الفرقة تفعل كل شيء داخل المسرح؛ لأن في رأيهم أن المسرح معاناة؛ وتقرر الفرقة طرد كل الأشياء المخيفة بالنسبة لها، وليس الشبح فقط؛ فهم يعانون نفسيا من الأشباح التي تسكن نفوسنا؛ ولذلك ليس لنا علاقة بفكرة شبح الأوبرا النسخة الخاصة ببروداي؛ لأن شبح الأوبرا كانت تتحدث عن شبح الغناء؛ لكن المسرحية هنا يتخللها بعض الاستعراضات والأغاني».

عرض «أشباح الأوبرا» ألحان إيهاب عبدالواحد، إعداد موسيقي أحمد طارق، موسيقى تصويرية كريم شهدي، أشعار طارق علي، توزيع أغنية النهائية سام أميل، أزياء مروة عودة، استعراضات ضياء شفيق، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة محمد عبدالمحسن، مخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود أبوجليلة، تأليف وإخراج مروة رضوان.

بوستر مسرحية «أشباح الأوبرا» (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر مسرحية «أشباح الأوبرا» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء

سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء
تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة 21 شخصا

تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة ...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»

بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»
شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن الأوكراني

شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا

انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي...
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية

الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
جَرة البرلمان الليبي

جَرة البرلمان الليبي
إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب

«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
10 سنوات على «غانغنام ستايل».. بداية حقبة البث التدفقي
10 سنوات على «غانغنام ستايل».. بداية حقبة البث التدفقي
مراسلات مارسيل بروست في إصدار جديد
مراسلات مارسيل بروست في إصدار جديد
مو إسماعيل أول ممثل مصري في بوليوود
مو إسماعيل أول ممثل مصري في بوليوود
بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض «دوكومنتا» على الاستقالة
بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض «دوكومنتا» على...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي...
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك...
المزيد
50 ممثلا يوميا على خشبة الهناجر بسبب «أشباح الأوبرا»
50 ممثلا يوميا على خشبة الهناجر بسبب «أشباح الأوبرا»...
الهندي دانوش في مهمة قاتلة بـ«الرجل الرمادي»
الهندي دانوش في مهمة قاتلة بـ«الرجل الرمادي»...
زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك
زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو...
بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض «دوكومنتا» على الاستقالة
بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط