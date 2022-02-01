محمد العدل وخالد الكمار ضيفان بمهرجان «جمعية الفيلم» الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يعرض، الثلاثاء، فيلم «صاحب المقام» في تمام الخامسة مساء بمركز الإبداع الفني، ضمن فعاليات الدورتين الـ47 و48 لمهرجان «جمعية الفيلم» بحضور مخرج الفيلم محمد العدل، ويدير الندوة الناقد السينمائي محمد الروبي. الفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي ومن بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، ويسرا، وبيومي فؤاد، هو أول فيلم مصري يتم عرضه على منصة إلكترونية بسبب جائحة «كورونا» التي أغلقت السينمات، حيث جرى عرضه على منصة شاهد، وحقق أكثر من 20 مليون مشاهدة.

تدور أحداث «صاحب المقام» حول يحيى الذي يعيش في عالم من الثروة واللامبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى روح.

كما يعرض، الثلاثاء، أيضا في تمام السابعة مساء فيلم «موسى» بحضور الموسيقار خالد الكمار، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل، الفيلم من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي، ومن بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وأسماء أبواليزيد، وسارة الشامي، وصلاح عبد الله.

الفيلم هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام تحمل اسم المستضعفون، بعد فيلم «الهرم الرابع» للمخرج بيتر ميمي الصادر في 2016، ويقدم الفيلم للمرة الأولى قصة روبوت في السينما العربية، حيث يتعرض شاب للتنمر بسبب ضعف شخصيته، ولكنه يتغير حينما يُقتل والده أمام عينيه، ويخترع روبوتا لمساعدته في الانتقام من القتلة.