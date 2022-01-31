صناع «صندوق الدنيا» و«برا المنهج» في ضيافة مهرجان «جمعية الفيلم»

القاهرة - بوابة الوسط

يعرض، الإثنين، فيلم «صندوق الدنيا» في تمام الخامسة مساءً بمركز الإبداع الفني ضمن فعاليات الدورة الـ(47) و(48) لمهرجان جمعية الفيلم بحضور مخرج الفيلم عماد البهات والذي شارك في كتابته أيضا، ومنتج الفيلم عمرو القاضي والمنتج الفني للفيلم محمد عيد، ويدير ندوة الفيلم الناقد رياض أبو عواد.

«صندوق الدنيا» تدور أحداثه خلال ليلة واحدة في منطقة وسط البلد بالقاهرة، تتشابك قصص مجموعة من الغرباء والمصاعب التي يواجهونها، من بينهم فتى يتيم وممثلة مبتدئة.

بينما يعرض في تمام السابعة مساءً فيلم «برا المنهج» بحضور مخرجه عمرو سلامة والذي شارك أيضا في كتابته، الفيلم بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، والعديد من ضيوف الشرف منهم روبي، وأسماء أبو اليزيد، ودنيا ماهر، وأحمد خالد صالح، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو، وإنتاج شاهيناز العقاد.

تدور أحداث «برا المنهج» حول طفل يتيم يدعى نور (13 عاما)، ومن أجل أن يحظى باحترام زملائه يدخل منزلا مهجورا أمام المدرسة رغم أن كل زملائه يخشون الاقتراب من هذا المنزل، ويكتشف نور بعدما يدخل المنزل المهجور، أنه يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة بين الاثنين، ويخوضان رحلة من أجل اكتشاف الذات.