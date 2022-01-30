Atwasat

بالصور: افتتاح الدورة الاستثنائية من مهرجان «جمعية الفيلم السنوي» بمصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 02:35 مساء
بالصور: افتتاح الدورة الاستثنائية من مهرجان «جمعية الفيلم السنوي» بمصر
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

شهد المركز الفني للإبداع، مساء السبت، مراسم افتتاح الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين من مهرجان «جمعية الفيلم السنوي»، برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، وحضور ضيف شرف المهرجان الفنان حسين فهمي، ومستشار وزارة الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل.

شهد الحفل حضور عدد كبير من صنّاع الأعمال الفنية التي تم اختيارها لتكون الأفضل في العامين 2020 و2021، وتتنافس على جوائز المهرجان في الفروع المختلفة، ومن بينهم المنتجون أحمد السبكي وشاهيناز العقاد ومحمد عبدالحميد، والمخرجيون محمد العدل وأمير رمسيس وعمرو سلامة ومحمد أمين وأيمن مكرم وأحمد علاء الديب وعماد البهات، والفنانة زينة منصور، والكاتب محمود عزت، كما حضر الفنان محمد يوسف والمخرج أحمد فؤاد ومدير التصوير محمد شفيق والمخرج أشرف فايق وغيرهم.

وفي كلمته، قال رئيس جمعية الفيلم ورئيس المهرجان محمود عبدالسميع: «جمعية الفيلم للسينما المصرية تأسست العام 1974، وأول دورة للمهرجان كانت في العام 1975، واستمر على مدار 48 عاما دون توقف، فقط تم تأجيله مرتين؛ الأولى بسبب ثورة 25 يناير أُقيمت الدورتان في عام واحد بعد ذلك، وكذلك العام الماضي تم التأجيل بسبب ظروف كورونا، وننظم هذا العام دورتين معا أيضا».

- «أبوصدام» يفتتح فعاليات مهرجان جمعية الفيلم المصرية

وأضاف: «48 عاما والمهرجان يمنح الجوائز في جميع التخصصات السينمائية ويشهد لها كل السينمائيين والفنانين»، ووجه التحية للفنان حسين فهمي ووصفه بأنه من عظماء السينما المصرية، ليقوم الأخير ويرد على تحية الحضور، قائلًا: «صدقوني فيه أعظم مني كتير»، وأشار عبدالسميع إلى ترحيب حسين بأن يكون ضيف شرف الدورة الجديدة «الرائع والجميل أنه عندما طلبت منه أن يكون ضيف شرف المهرجان، قلت له إن ذلك سيشرفنا ليرد أن الشرف له ويصف المهرجان بالمحترم».

«البدلة السموكينج»
ومن جانبه، عبر الفنان حسين فهمي عن سعادته بأن يكون ضيف شرف لمهرجان جمعية الفيلم، مشيدا بالدور الذي تلعبه في الوسط الثقافي والسينمائي: «كلنا مع الجمعية ويهمنا تواجد جمعيات مثل جمعية الفيلم، وهو شكل متواجد في مختلف أنحاء العالم film society، كون محمود وزملاؤه يستمرون في هذا النشاط الفني السينمائي الذي نحبه فهذا شيء عظيم جدا، وأشكر الجمعية وأعضاءها».

وتابع: «بالنسبة لي مهرجان الجمعية من أهم المهرجانات، ليس مهمًّا عدد الحضور، أو البدلة السموكينج التي اخترعتها –في إشارة إلى فترة رئاسته مهرجان القاهرة السينمائي الدولي-، لكن مهم الجمع الجميل الذي يحب السينما، شكرا لكم ولحضوركم».

شهادات تقدير
وقام محمود عبدالسميع وحسين فهمي وخالد عبدالجليل بتوزيع شهادات المهرجان للأفلام الأفضل في العامين 2020 و2021، بناء على استفتاء عام من نقاد وصحفيين ومتخصصين، لتميزها الشديد ودخولها المهرجان، وهم: أيمن مكرم عن فيلم «يوم وليلة»، عماد البهات عن فيلم «صندوق الدنيا»، المخرج محمد العدل عن فيلم «صاحب المقام»، المخرج عثمان أبو لبن عن فيلم «توأم روحي» وتسلمها المنتج أحمد السبكي، الذي أشار إلى أنه صنع 100 فيلم سينمائي، فيقدم له الحضور التحية.

كما حصل المخرج أمير رمسيس على شهادة تقدير عن فيلم «حظر تجول»، المخرج أحمد الجندي عن فيلم «وقفة رجالة» وتسلمها المؤلف هيثم دبور، المخرج أحمد علاء الديب عن فيلم «العارف»، المخرج شريف عرفة عن فيلم «الإنس والنمس» وتسلمها الفنان حسين فهمي، المخرج محمد أمين عن فيلم «200 جنيه»، المخرج بيتر ميمي عن فيلم «موسى» وتسلمت شهادة التقدير رشا جودت، المخرج عمرو سلامة عن فيلم «برا المنهج»، المخرجة نادين خان عن فيلم «أبو صدام».

من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي

باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي
بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا

بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا

إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم

كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم
عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)

عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)
كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة

اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أبوصدام» يفتتح فعاليات مهرجان جمعية الفيلم المصرية
«أبوصدام» يفتتح فعاليات مهرجان جمعية الفيلم المصرية
محاضرة عن ملكات التفكير بمجمع اللغة العربية
محاضرة عن ملكات التفكير بمجمع اللغة العربية
فنانة تتهم كريس براون باغتصابها
فنانة تتهم كريس براون باغتصابها
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
«سالب واحد» تعود للهناجر بعد عرضها في منتدى شباب العالم
«سالب واحد» تعود للهناجر بعد عرضها في منتدى شباب العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات...
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»...
المزيد
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب...
بالصور: افتتاح الدورة الاستثنائية من مهرجان «جمعية الفيلم السنوي» بمصر
بالصور: افتتاح الدورة الاستثنائية من مهرجان «جمعية الفيلم ......
مهرجان «الإسماعيلية» يقيم ورش تحريك لأطفال المدينة
مهرجان «الإسماعيلية» يقيم ورش تحريك لأطفال المدينة...
«سالب واحد» تعود للهناجر بعد عرضها في منتدى شباب العالم
«سالب واحد» تعود للهناجر بعد عرضها في منتدى شباب العالم...
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط