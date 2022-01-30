بالصور: افتتاح الدورة الاستثنائية من مهرجان «جمعية الفيلم السنوي» بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

شهد المركز الفني للإبداع، مساء السبت، مراسم افتتاح الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين من مهرجان «جمعية الفيلم السنوي»، برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، وحضور ضيف شرف المهرجان الفنان حسين فهمي، ومستشار وزارة الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل.

شهد الحفل حضور عدد كبير من صنّاع الأعمال الفنية التي تم اختيارها لتكون الأفضل في العامين 2020 و2021، وتتنافس على جوائز المهرجان في الفروع المختلفة، ومن بينهم المنتجون أحمد السبكي وشاهيناز العقاد ومحمد عبدالحميد، والمخرجيون محمد العدل وأمير رمسيس وعمرو سلامة ومحمد أمين وأيمن مكرم وأحمد علاء الديب وعماد البهات، والفنانة زينة منصور، والكاتب محمود عزت، كما حضر الفنان محمد يوسف والمخرج أحمد فؤاد ومدير التصوير محمد شفيق والمخرج أشرف فايق وغيرهم.

وفي كلمته، قال رئيس جمعية الفيلم ورئيس المهرجان محمود عبدالسميع: «جمعية الفيلم للسينما المصرية تأسست العام 1974، وأول دورة للمهرجان كانت في العام 1975، واستمر على مدار 48 عاما دون توقف، فقط تم تأجيله مرتين؛ الأولى بسبب ثورة 25 يناير أُقيمت الدورتان في عام واحد بعد ذلك، وكذلك العام الماضي تم التأجيل بسبب ظروف كورونا، وننظم هذا العام دورتين معا أيضا».

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وأضاف: «48 عاما والمهرجان يمنح الجوائز في جميع التخصصات السينمائية ويشهد لها كل السينمائيين والفنانين»، ووجه التحية للفنان حسين فهمي ووصفه بأنه من عظماء السينما المصرية، ليقوم الأخير ويرد على تحية الحضور، قائلًا: «صدقوني فيه أعظم مني كتير»، وأشار عبدالسميع إلى ترحيب حسين بأن يكون ضيف شرف الدورة الجديدة «الرائع والجميل أنه عندما طلبت منه أن يكون ضيف شرف المهرجان، قلت له إن ذلك سيشرفنا ليرد أن الشرف له ويصف المهرجان بالمحترم».

«البدلة السموكينج»

ومن جانبه، عبر الفنان حسين فهمي عن سعادته بأن يكون ضيف شرف لمهرجان جمعية الفيلم، مشيدا بالدور الذي تلعبه في الوسط الثقافي والسينمائي: «كلنا مع الجمعية ويهمنا تواجد جمعيات مثل جمعية الفيلم، وهو شكل متواجد في مختلف أنحاء العالم film society، كون محمود وزملاؤه يستمرون في هذا النشاط الفني السينمائي الذي نحبه فهذا شيء عظيم جدا، وأشكر الجمعية وأعضاءها».

وتابع: «بالنسبة لي مهرجان الجمعية من أهم المهرجانات، ليس مهمًّا عدد الحضور، أو البدلة السموكينج التي اخترعتها –في إشارة إلى فترة رئاسته مهرجان القاهرة السينمائي الدولي-، لكن مهم الجمع الجميل الذي يحب السينما، شكرا لكم ولحضوركم».

شهادات تقدير

وقام محمود عبدالسميع وحسين فهمي وخالد عبدالجليل بتوزيع شهادات المهرجان للأفلام الأفضل في العامين 2020 و2021، بناء على استفتاء عام من نقاد وصحفيين ومتخصصين، لتميزها الشديد ودخولها المهرجان، وهم: أيمن مكرم عن فيلم «يوم وليلة»، عماد البهات عن فيلم «صندوق الدنيا»، المخرج محمد العدل عن فيلم «صاحب المقام»، المخرج عثمان أبو لبن عن فيلم «توأم روحي» وتسلمها المنتج أحمد السبكي، الذي أشار إلى أنه صنع 100 فيلم سينمائي، فيقدم له الحضور التحية.

كما حصل المخرج أمير رمسيس على شهادة تقدير عن فيلم «حظر تجول»، المخرج أحمد الجندي عن فيلم «وقفة رجالة» وتسلمها المؤلف هيثم دبور، المخرج أحمد علاء الديب عن فيلم «العارف»، المخرج شريف عرفة عن فيلم «الإنس والنمس» وتسلمها الفنان حسين فهمي، المخرج محمد أمين عن فيلم «200 جنيه»، المخرج بيتر ميمي عن فيلم «موسى» وتسلمت شهادة التقدير رشا جودت، المخرج عمرو سلامة عن فيلم «برا المنهج»، المخرجة نادين خان عن فيلم «أبو صدام».

من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)

من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)

من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)

من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)

من افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي (خاص لـ بوابة الوسط)