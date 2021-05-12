إعلان نتائج المرحلة الأولى من جوائز «النقاد والصحافة العربية»

شعار جائزة النقاد والصحافة العربية (خاص لـ بوابة الوسط)

مع انتهاء شهر رمضان، انتهت المرحلة الأولى من جوائز «النقاد والصحافة العربية»، الجائزة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تقوم على تصويت العاملين في مجال النقد والصحافة الفنية من مصر والدول العربية.

بدأت المرحلة الأولى من التصويت مع النصف الثاني من شهر رمضان لتصفية 90 مسلسلا من الوطن العربي تنافسوا فيها على جائزة الأفضل في فئة التمثيل «سيدات - رجال» والإخراج وكذلك أفضل مسلسل التي تم تقسيمها جغرافيا.

وقالت عبير شورة مؤسس جائزة «النقاد والصحافة العربية»: «هذا العام تم تغيير فئات الجائزة حتى لا يتم ظلم فئة أو عمل، لذلك تم إلغاء فئة أفضل عمل في الوطن العربي واستبدالها بتقسيم الأعمال جغرافيا، على النحو التالي، الأعمال الدرامية من منطقة المغرب العربي، الأعمال الدرامية من منطقة بلاد الشام، الأعمال الدرامية من منطقة الخليج، الأعمال الدرامية من مصر، وهو ما أتاح الفرصة لمنافسة الأعمال بشكل أكبر وفوز أكثر من عمل كل على حسب منطقته الجغرافية، وتم بالفعل الانتهاء من التصويت بمشاركة أكثر من 100 عضو من اللجنة وهم من العاملين في مجال النقد والصحافة الفنية ولكل منهم باع طويل في هذا المجال».

وأكدت عبير أن المنافسة هذا العام كانت قوية لكن استطاعت اللجنة تصفية الأعمال والوصول إلى 29 عملا دراميا للدخول إلى المنافسة النهائية والأخيرة، والمقرر إعلان نتائجها في حفل كبير بشهر يوليو، مع العلم أن خروج عمل من المرحلة الأولى لا يعني خروج أبطاله أو باقي عناصر العمل من المنافسة النهائية.

وعن الأعمال التي وصلت للنهاية وترتيبها بالحروف الأبجدية كانت كالآتي: الأعمال المصرية (الاختيار، القاهرة كابول، الطاووس، خلي بالك من زيزي، قصر النيل، لعبة نيوتن، موسى، هجمة مرتدة، نجيب زاهي زركش). مسلسلات بلاد الشام (2020، 350 غرام، الكندوش، للموت، على صفيح ساخن). أما مسلسلات الخليج (أمينة حاف - الناجية الوحيدة، الناموس، الروح والرية، سما عالية، مارغريت).

مسلسلات المغرب العربي (أولاد الغول، الفوندو، حرقة، ليام، يما يعود).