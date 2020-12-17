موسيقى الشامامي الأرجنتينية في قائمة التراث غير المادي لـ«يونسكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 05:00 مساء
أرجنتينيون يرقصون على أنغام موسيقى الشامامي التقليدية، 8 يناير 2011 (أ ف ب)

أدرجت الشامامي، وهي موسيقى ورقصة تقليدية في شمال الأرجنتين، في قائمة التراث غير المادي للبشرية التي تعدّها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

وقال وزير الثقافة الأرجنتيني تريستان باور في بيان: «إنه يوم فرح واحتفال لكلّ محبّي الشامامي»، وفق «فرانس برس».

والشامامي القائمة على عزف الأكورديون والغيتار هي الموسيقى المصاحبة تقليديا للفعاليات الاحتفالية والدينية في منطقة كوريينتيس «شمال شرق الأرجنتين».

وأبصر هذا النمط الموسيقي الشعبي الذي يتمايل الأزواج على أنغامه النور في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة انصهار ألحان إثنية غواراني الأصلية بموسيقى المهاجرين الأوروبيين.

وتصدح ألحان الشامامي أيضا في بعض المناطق الحدودية في البرازيل وباراغواي وأوروغواي. ومن أشهر موسيقييها، راؤول باربوسا ورامونا غالارسا وتيريزا بارودي.

وقال غابرييل روميرو رئيس المعهد الثقافي الإقليمي في كوريينتيس إن «الشامامي تحمل رسالة أخوّة واندماج وتوحّدنا مع مناطق في البرازيل وباراغواي وأوروغواي. إنه تراث حيّ يجمعنا ويعرّف عنّا».

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