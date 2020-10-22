ديزني تطرح إعلان «ريا أند دا لاست دراغون»

ديزني تطرح إعلان «ريا أند دا لاست دراغون» (أرشيفية:انترنت)

طرحت شركة الرسوم المتحركة الشهيرة ديزني، الإعلان الأول لآخر إصداراتها في عالم الأفلام الأنيميشن بعنوان «ريا أند دا لاست دراغون»، والمقرر عرضه في 12 مارس المقبل في صالات السينما العالمية.

ونشرت الشركة المنتجة مقطع الفيديو الدعائي الأول للفيلم، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وسرعان ما نجحت في حصد حوالي 350 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحها، وفقا لموقع اليوم السابع.

الفيلم الجديد بطولة النجمة العالمية كيلي ماري تران التي شاركت بأدائها الصوتي في فيلم ستار ورز، والتي ظهرت فيه المحارب ذو الخبرة الذي يبحث عن آخر تنين من عالم كوماندرا الخيالي، وسرعان ما تنضم رايا في مغارماتها مع رفيقها الجديد «التنين» بعد العثور عليه والتنقل معاً داخل الكهوف.

وكانت قد كشفت ديزني عن التريلر الدعائي الجديد لفيلم سول، والذي من المقرر عرضه علي منصة «ديزني+» خلال فترة أعياد الميلاد 25 ديسمبر، بعد تأجيل طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، حيث كان من المقرر طرحه بيونيو الماضي.