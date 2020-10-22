ديزني تطرح إعلان «ريا أند دا لاست دراغون»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 12:23 مساء
ديزني تطرح إعلان «ريا أند دا لاست دراغون» (أرشيفية:انترنت)

طرحت شركة الرسوم المتحركة الشهيرة ديزني، الإعلان الأول لآخر إصداراتها في عالم الأفلام الأنيميشن بعنوان «ريا أند دا لاست دراغون»، والمقرر عرضه في 12 مارس المقبل في صالات السينما العالمية.

ونشرت الشركة المنتجة مقطع الفيديو الدعائي الأول للفيلم، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وسرعان ما نجحت في حصد حوالي 350 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحها، وفقا لموقع اليوم السابع.

الفيلم الجديد بطولة النجمة العالمية كيلي ماري تران التي شاركت بأدائها الصوتي في فيلم ستار ورز، والتي ظهرت فيه المحارب ذو الخبرة الذي يبحث عن آخر تنين من عالم كوماندرا الخيالي، وسرعان ما تنضم رايا في مغارماتها مع رفيقها الجديد «التنين» بعد العثور عليه والتنقل معاً داخل الكهوف.

وكانت قد كشفت ديزني عن التريلر الدعائي الجديد لفيلم سول، والذي من المقرر عرضه علي منصة «ديزني+» خلال فترة أعياد الميلاد 25 ديسمبر، بعد تأجيل طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، حيث كان من المقرر طرحه بيونيو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم