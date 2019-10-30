بالصور: محمد عساف ينهي جولته الفنية في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 12:43 مساء
محمد عساف في حفلاته بالولايات المتحدة الأميركية (خاص لـ بوابة الوسط)

أنهى الفنان الفلسطيني محمد عساف جولته الخيرية، التي شملت تسع مدن أميركية، وأشرفت عليها منظمة الإغاثة الإسلامية الأميركية.

وانطلقت الجولة الفنية لعساف من مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورينا، التي كانت أولى المحطات التي التقى فيها جمهوره العربي في تلك المدينة، تبعها بحفل فني في مدينة دالاس ومدينة أناهيم، واختتم جولته الفنية بحفل فني كبير أقيم في مدينة نيو أورلينز.

عوائد تلك الحفلات الفنية ذهبت جميعها لصالح مشروعات خيرية صحية وتعليمية في فلسطين، بهدف إكمال برنامج المنظمة، التي تعنى بدعم المشاريع الخيرية في مختلف الدول العربية، لتكون هذه الجولة استكمالا لجولات سابقة للفنان الفلسطيني أسهم بها جميعا لدعم تلك المشاريع الخيرية.

وتميزت الجولة الفنية للفنان الملقب بـ«عندليب فلسطين» بتقديم باقة منوعة من الأغنيات العاطفية والوطنية، التي تفاعل معها الجمهور العربي من مختلف الجاليات، والفلسطينيون المقيمون في الولايات المتحدة الأميركية.

محمد عساف في حفلاته بالولايات المتحدة الأميركية (خاص لـ بوابة الوسط)
محمد عساف في حفلاته بالولايات المتحدة الأميركية (خاص لـ بوابة الوسط)
محمد عساف في حفلاته بالولايات المتحدة الأميركية (خاص لـ بوابة الوسط)
محمد عساف في حفلاته بالولايات المتحدة الأميركية (خاص لـ بوابة الوسط)
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