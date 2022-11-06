انتخاب وزير الخارجية المصري رئيسا لمؤتمر «COP27» في جلسته الافتتاحية

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الجلسة الافتتاحية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، انتخاب وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيسًا للدورة، ليتسلم الرئاسة من «ألوك شارما» رئيس الدورة 26 للمؤتمر.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية لـ«COP27»، اليوم في شرم الشيخ، بمشاركة وفود الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وممثلي عديد الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

- رسميا.. إدراج تمويل الأضرار الناجمة عن تغير المناخ على جدول أعمال مؤتمر «cop27»

وألقى شكري، كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير لاختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا لتحقيق أهداف المؤتمر، وستعمل على توفير كافة الظروف من أجل إنجاح هذا الحدث المهم وضمان خروجه بالنتائج المنشودة، بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان اليوم.

اعتماد جدول أعمال الدورة

وأضاف شكري، أن المؤتمر يمثل فرصة لتؤكد كافة الأطراف المعنية امتلاكها الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ في خضم التوترات الدولية الحالية التي ألقت بظلالها على الجميع، وترتب عليها أزمات في إمدادات الغذاء والطاقة، مشددًا على أن الوقت حان لكي تنتقل كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من مرحلة المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأوضح أبوزيد، أن الاجتماع شهد اعتماد جدول أعمال الدورة، الذي تضمن عديد البنود الخاصة بموضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وسبل توفير تمويل المناخ، فيما تضمن جدول الأعمال، للمرة الأولى، بندًا حول معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.