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رسميا.. إدراج تمويل الأضرار الناجمة عن تغير المناخ على جدول أعمال مؤتمر «cop27»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 01:42 مساء
رسميا.. إدراج تمويل الأضرار الناجمة عن تغير المناخ على جدول أعمال مؤتمر «cop27»
انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (cop27) المنعقد بمنتجع شرم الشيخ. 6 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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سيتطرق مؤتمر الأطراف حول المناخ (cop27) المنعقد بمنتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، إلى مسألة تمويل «الخسائر والأضرار» الناجمة عن تغير المناخ، وفق جدول الأعمال الذي تمّ تبنيه الأحد بالإجماع عند افتتاح المؤتمر.

ويأتي ذلك على خلفية نكث الدول الغنية بوعودها برفع مساعداتها إلى مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 للدول الفقيرة، من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات التغير المناخي، وفق وكالة «فرانس برس».

انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ
وانطلق اليوم، مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ (cop27) في منتجع شرم الشيخ السياحي، في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.

- انطلاق قمة المناخ «cop27» في مصر

وتلتقي حوالى 200 دولة في المؤتمر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى اجراءات ملموسة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في نسخته الـ26، «أتفهم ما واجهه الزعماء في جميع أنحاء العالم هذا العام من أولويات مختلفة، يجب أن نكون واضحين (..) فإن التقاعس عن العمل يمكنه فقط إرجاء كارثة المناخ»، مضيفا «كم يحتاج العالم وقادة العالم من نداءات للاستيقاظ بالفعل».

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