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انطلاق قمة المناخ «cop27» في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 12:11 مساء
انطلاق قمة المناخ «cop27» في مصر
لافتة «COP27» على الطريق المؤدي إلى منطقة المؤتمرات في شرم شرم الشيخ. «رويترز»
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انطلقت قمة المناخ «cop27»، التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، بعد عام قاسٍ شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.

وتُعقد القمة على مدى 13 يومًا، ويحضرها ممثلو نحو 200 دولة، فيما يجتمع الرؤساء يومي الإثنين والثلاثاء.

وتلتقي نحو 200 دولة اعتبارًا من الأحد في شرم الشيخ في مصر في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتوالى في عالم منقسم، وقلق من أزمات أخرى متنوعة.

- انطلاق مؤتمر «كوب 27» لإحياء النضال من أجل المناخ.. اليوم

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأسبوع الماضي، على أن النضال من أجل المناخ «بات مسألة حياة أو موت لأمننا اليوم ولبقائنا غدًا» مع فيضانات غير مسبوقة في باكستان، وموجات قيظ متكررة في أوروبا وأعاصير وحرائق غابات وجفاف، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

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