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البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على برهم صالح في الجولة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 03:02 مساء
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على برهم صالح في الجولة الأولى
من إعلان نتائج الجولة الأولى لاختيار رئيس العراق في البرلمان، 13 أكتوبر 2022. (وكالة الأنباء العراقية)
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أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عملية العد والفرز لاختيار رئيس للجمهورية، وأظهرت نتائج الجولة الأولى تصدر الوزير السابق عبداللطيف رشيد، السباق بعد حصوله على 157 صوتا، متقدما على الرئيس الحالي برهم صالح الذي حاز 99 صوتا.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «مجلس النواب، انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية»، وأوضح أن نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية أظهرت تقدم عبدالله رشيد بحصوله على 157 صوتا، فيما حصل الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن عدد الموقعين لاختيار رئيس للجمهورية بلغ 277 نائبا فيما بلغ عدد المقترعين 277 نائبا.

- اليوم.. جلسة حاسمة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس للجمهورية

انسحاب ريبر أحمد
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عقب انعقاد الجلسة، تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر أحمد، لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة المجلس. وقبيل ذلك، جرى استهداف قلب العاصمة العراقية في وقت سابق اليوم، بتسعة صواريخ «كاتيوشا».

ومنصب الرئاسة عادة ما يولى إلى الأكراد، وتحديدًا إلى شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديموقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان، لكن الأخير قلب في الفترة الماضية «الأعراف التي اتبعت» متبنيًا ترشيح ريبر.

وتنافست على هذا المنصب ثلاثة أسماء، أولها الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عامًا عبداللطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، إضافة إلى ريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، والذي أعلن بوقت سابق اليوم انسحابه.

أزمة محتدمة في العراق
ويعيش العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و«الإطار التنسيقي» (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، كانت حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.

فيما تطور الخلاف في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصًا، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.

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