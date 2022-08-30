Atwasat

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 01:58 مساء
السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
ضبّاط من مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية أثناء ضبط شحنة من حبوب «الكبتاغون» المخدرة في مدينة جدة، 1 مارس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، الثلاثاء، أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان منذ العام 2015.

وقال بخاري للصحفيين بعد لقائه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: «تجاوز إجمالي ما جرى ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهربي المخدرات التي، للأسف الشديد، كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تمر عبرها، 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر خلال الثمان سنوات الماضية أي منذ 2015»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكثّفت السلطات اللبنانية جهودها لإحباط عمليات التهريب خصوصا بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية، التي تُشكل وجهة أساسية لحبوب «الكبتاغون» المخدرة.

وقال بخاري: «لمسنا أن هناك عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات»، مشيرا إلى أن جهود السعودية «في مجال مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقة عن حجم التحدي الذي تواجهه».

- السعودية تطلب تسليم رجل هدد سفارتها في بيروت

توتر العلاقات بين السعودية ولبنان
وعلقت السعودية في أبريل 2021 استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو السماح بمرورها على أراضيها بعد ضبط شحنة ضخمة من حبوب «الكبتاغون» مُخبأة ضمن شحنة رمان.

وتُعد سورية المصدر الأبرز لحبوب «الكبتاغون». وشهدت صناعتها ازدهارا في لبنان خلال السنوات الماضية، وخصوصا في منطقة البقاع قرب الحدود السورية. ويُعد لبنان أيضا ممرا أساسيا لعمليات التهريب من سورية. 

وشهدت العلاقات بين لبنان والسعودية توترا خلال الفترة الماضية. وبعد قطيعة استمرت لأشهر عدة على خلفية تصريحات لوزير سابق اعتبرت مسيئة للرياض، استأنفت السعودية في أبريل علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان.

وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الأسبوع الماضي أنها أوعزت للجهات المختصة إجراء تحقيق في تسجيل صوتي جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي لشخص سعودي يهدد بمهاجمة سفارة بلاده في بيروت. ودعا بخاري الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى «استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية، وضبطه وتسليمه للسلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية كونه مطلوبا أمنيا لديها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع

في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات

مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا

«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
مسقعة في الفرن

مسقعة في الفرن
السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني

السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سفينة مساعدات غذائية تغادر أوكرانيا متجهة إلى اليمن
سفينة مساعدات غذائية تغادر أوكرانيا متجهة إلى اليمن
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من ...
التلفزيون الإيراني: غلق الحدود مع العراق ووقف رحلات الطيران
التلفزيون الإيراني: غلق الحدود مع العراق ووقف رحلات الطيران
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
إصابة إسرائيليين وفلسطينيين في إطلاق نار بالضفة
إصابة إسرائيليين وفلسطينيين في إطلاق نار بالضفة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس...
رغم احتجاج السودان ومصر.. إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الثالثة من ملء سد النهضة
رغم احتجاج السودان ومصر.. إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
المزيد
هل تسكت دعوة الصدر صوت السلاح في العراق؟
هل تسكت دعوة الصدر صوت السلاح في العراق؟...
السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 ......
السعودية تطلب تسليم رجل هدد سفارتها في بيروت
السعودية تطلب تسليم رجل هدد سفارتها في بيروت...
إصابة إسرائيليين وفلسطينيين في إطلاق نار بالضفة
إصابة إسرائيليين وفلسطينيين في إطلاق نار بالضفة...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط