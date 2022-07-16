السيسي يلتقي بايدن على هامش قمة جدة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي في جدة بالمملكة العربية السعودية، كجزء من جولة في الشرق الأوسط.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان استقبل الرئيس المصري الذي وصل جدّة صباح السبت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وهذا اللقاء الثنائي هو أول مقابلة وجهًا لوجه بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد مكالمة هاتفية جرت العام الماضي.

- قادة الدول المشاركة في قمة جدة يتوافدون على السعودية

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

ولفت إلى أن مشاركة السيسي تسعى أيضًا للتشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.