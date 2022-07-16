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قادة الدول المشاركة في قمة جدة يتوافدون على السعودية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 12:49 مساء
قادة الدول المشاركة في قمة جدة يتوافدون على السعودية
بن سلمان لدى استقباله أمير قطر في مطار جدة. 16 يوليو 2022. (واس)
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بدأ قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية»، التوافد إلى مدينة جدة اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على رأس وفد يضم وزير الخارجية سامح شكرى ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، وعددًا آخر من المسؤولين المصريين، وكان في استقبالهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ (الوزير المرافق)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية، على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

وأضاف أن الرئيس السيسي سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وصول الوفود الخليجية
كما استقبل بن سلمان أيضًا كلًا من ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان، أسعد بن طارق آل سعيد، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة وملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبدالله الثاني ابن الحسين، لدى وصولهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

بن سلمان لدى استقباله ملك الأردن في مطار جدة. 16 يوليو 2022. (واس)
بن سلمان لدى استقباله ملك الأردن في مطار جدة. 16 يوليو 2022. (واس)
بن سلمان لدى استقباله الرئيس المصري في مطار جدة. 16 يوليو 2022. (واس)
بن سلمان لدى استقباله الرئيس المصري في مطار جدة. 16 يوليو 2022. (واس)
بن سلمان لدى استقباله الرئيس الإماراتي في مطار جدة. 16 يوليو 2022. (واس)
بن سلمان لدى استقباله الرئيس الإماراتي في مطار جدة. 16 يوليو 2022. (واس)
بن سلمان لدى استقباله الرئيس الإماراتي في مطار جدة. 16 يوليو 2022. (واس)
بن سلمان لدى استقباله الرئيس الإماراتي في مطار جدة. 16 يوليو 2022. (واس)
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