بعد أزمة التصريحات.. ميقاتي يدعو قرداحي إلى «اتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 01:00 مساء
جورج قرداحي (يمين) ونجيب ميقاتي. (الإنترنت)

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، وزير الإعلام جورج قرداحي، مرة أخرى إلى «تغليب المصلحة الوطنية»؛ لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة على خلفية تصريحات فجرت خلافًا دبلوماسيًا مع دول الخليج، وفق وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالة عن ميقاتي قوله في خطاب عام: «أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه».

والإثنين، ناشد ميقاتي، وزير الإعلام جورج قرداحي «بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر» لنزع فتيل أزمة مع السعودية، وفق قناة «الميادين».

وأبعدت الرياض السفير اللبناني، وحظرت جميع الواردات اللبنانية، يوم الجمعة؛ احتجاجًا على تعليقات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وحذت البحرين والكويت حذوها، في حين سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت. 

ونقل تلفزيون الجديد اللبناني عن قرداحي قوله، يوم الأحد، إن استقالته من منصبه غير واردة. موضحًا أنه أدلى بهذه التصريحات قبل أن يصبح وزيرًا وإنه لن يستقيل.

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