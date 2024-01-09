الاتحاد الأوروبي ينظر في استثمار مايكروسوفت في «أوبن أيه آي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة تنظيم المنافسة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنها تدقق في استثمار «مايكروسوفت» في شركة «أوبن أيه آي»، التي طوّرت «تشات جي بي تي 4»، لترى ما إذا كانت ثمة حاجة إلى مزيد من التحقيق بموجب قوانين الاندماج الأوروبية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، أنها «تتحقق مما إذا كان ينبغي مراجعة استثمار «مايكروسوفت» في «أوبن أيه آي» بموجب قوانين الاندماج في الاتحاد الأوروبي».

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وتُعدّ هذه الخطوة جزءا من الجهود التي تبذلها بروكسل، للتأكد مما إذا كان إشرافها قادراً على اللحاق بعالم الذكاء الصناعي السريع النمو، ومنع اللاعبين الكبار من إقصاء المنافسين.

استثمار بـ13 مليار دولار

وأشارت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، التي ستلتقي كبار المديرين في مجال التكنولوجيا بكاليفورنيا هذا الأسبوع: «من الضروري أن تبقى هذه الأسواق الجديدة قادرة على المنافسة».

وبالإضافة إلى اجتماع مع الرئيسَين التنفيذيين لشركتَي «آبل» تيم كوك، و«غوغل» ساندر بيتشاي، من المقرر أن تجري فيستاغر محادثات مع اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين من «أوبن أيه آي».

وقد تعهدت «مايكروسوفت»، العام الماضي، باستثمار 13 مليار دولار في «أوبن أيه آي»، وحصلت على مقعد في مجلس الإدارة، بعد إقالة مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، الذي استعاد منصبه لاحقا.