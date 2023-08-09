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النرويج تغرم «ميتا» 100 ألف دولار يوميًّا بسبب اختراق الخصوصية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 09 أغسطس 2023, 01:06 مساء
النرويج تغرم «ميتا» 100 ألف دولار يوميًّا بسبب اختراق الخصوصية
شعار شركة «ميتا». (أرشيفية: الإنترنت)
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غرمت السلطات في النرويج شركة «ميتا» العالمية ومنصة «فيسبوك» ما يصل إلى 100 ألف دولار يوميًّا بسبب ممارسات تنتهك خصوصية المستخدمين، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم الرابع عشر من أغسطس الجاري.

وكانت هيئة حماية البيانات في النرويج حكمت، منتصف يوليو الماضي، بتغريم «ميتا» 98 ألفًا و500 دولار يوميًّا، إذ لم تعالج مشكلة الممارسات التي تنتهك خصوصية المستخدمين، كما نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية.

وتؤكد الهيئة النرويجية أن «ميتا» لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في البلاد، بما في ذلك الموقع الجغرافي، واستخدامها في الحملات الإعلانية، المعروفة باسم «الإعلان السلوكي»، وهي ممارسات شائعة لدى شركات التكنولوجيا.

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ويستمر القرار حتى الثالث من نوفمبر المقبل. ويمكن أن تقرر الهيئة النرويجية تحويل القرار إلى دائم عبر تحويله إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي للموافقة. ومن شأن تلك الخطوة توسيع النطاق الجغرافي للقرار إلى باقي أجزاء أوروبا.

ردًا على القرار، قالت «ميتا»، الأسبوع الماضي، إنها تعتزم طلب موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح بجمع البيانات أو السماح بعرض الإعلانات التي تعتمد على نشاطهم على المنصة.

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