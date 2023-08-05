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تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 08:27 صباحا
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة
شعار تطبيق تيك توك، (أ ف ب )
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أعلن تطبيق تيك توك عن تغييرات، امتثالا للقواعد الصارمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، من بينها السماح للمستخدمين الأوروبيين بإيقاف تشغيل خاصية عرض مقاطع الفيديو بناء على اهتماماتهم.

بموجب القواعد الجديدة، سيضطر عمالقة الإنترنت إلى اتخاذ إجراءات أشد بشأن خصوصية البيانات وحماية الطفل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وفقًا لما أفادته «فرانس برس».

استجابة للدعوة، أعلن تيك توك أنه سيسمح للمستخدمين في أوروبا «بإيقاف التخصيص»، في إشارة إلى خاصيّة عرض مقاطع الفيديو ذات المحتوى الموصى به بناء على الاهتمامات الشخصية.

وأضاف في بيان أن المستخدمين الأوروبيين يمكنهم اختيار تلقيهم توصيات بمشاهدة مقاطع فيديو شهيرة من الأماكن التي يعيشون فيها ومن مناطق أخرى حول العالم. عقوبات وغرامات باهظة وأمهلت السلطات أكبر 19 شركة على الانترنت، من بينها تيك توك وأمازون وآبل وغوغل وميتا ومايكروسوفت، حتى 28 أغسطس للامتثال تحت طائلة تكبدها غرامات باهظة، وحثّ المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون تيك توك الشهر الماضي على تسريع امتثاله للقواعد الجديدة.

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بفضل ميزات التخصيص والخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحظى تيك توك بشعبية لا سيما بين الفئات الشابة، ولديه أكثر من مليار مستخدم، لكن التطبيق يخضع إلى تدقيق غربي صارم بشأن علاقاته مع الصين، وهو مملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، لكنه ينفي أنه تحت وصاية بكين.

وأعلن تيك توك عن إجراءات أخرى لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، تشمل تسهيل إبلاغ المستخدمين الأوروبيين عن المحتوى غير القانوني وحظر الإعلانات الموجهة للمستخدمين في أوروبا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.

وأضاف البيان أنه سيكون أيضا أكثر شفافية بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، ما يمنح المستخدمين مزيدا من المعلومات حول سبب حذف مقاطع الفيديو، وأورد «سنواصل الوفاء لا فقط بالتزاماتنا التنظيمية، بل سنسعى أيضا جاهدين لوضع معايير جديدة من خلال حلول مبتكرة».

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