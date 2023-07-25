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«تيك توك» تطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى مكتوب

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الثلاثاء 25 يوليو 2023, 09:52 صباحا
«تيك توك» تطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى مكتوب
شعار منصة «تيك توك» يظهر على شاشة أحد الأجهزة في ليل شمال فرنسا بتاريخ 24 مارس 2022 (أ ف ب)
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أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، الإثنين، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يتألف من نصوص فقط، مع العلم أن منشورات المنصة كانت تقتصر حتى اليوم على مقاطع فيديو، في خطوة تتيح لها التنافس بصورة مباشرة مع «تويتر». حسب وكالة «فرانس برس».
مشاركة قصصهم وقصائدهم
أوضحت شركة «بايت دانس» الصينية، مالكة المنصة، في بيان، أن هذه الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بـ«مشاركة قصصهم وقصائدهم، وغير ذلك من المحتويات المكتوبة، مما يوفر لمنشئي المحتوى طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم في المنصة». وتتيح «تيك توك» للمستخدمين الذين سينشرون محتوى مكتوباً إضافة صوت ما إلى النص أو تحديد موقع أو فتح خانة التعليقات أو السماح لمستخدمين آخرين باستخدام خاصية «دويتس»، التي تمكّن المستخدم من نشر محتواه إلى جانب محتوى آخر، حيث تسعى الشبكة المعروفة بمقاطع الفيديو القصيرة إلى زيادة الخدمات التي توفرها.

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رفع الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو
رفعت الشبكة الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو التي يمكن نشرها تدريجياً من 15 ثانية عند إطلاق المنصة في العام 2017 إلى عشر دقائق راهناً، في خطوة ترمي إلى التنافس مع «يوتيوب» الذي أطلق صيغة مقاطع الفيديو القصيرة المستوحاة من «تيك توك». وستشكّل صيغة المحتوى المكتوب التي أطلقتها «تيك توك» بديلاً عن الشبكات الاجتماعية المتخصصة في النصوص، وأبرزها «تويتر»، التي غيّر مالكها، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الإثنين اسمها إلى «إكس».

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