«قروش الكوكايين».. علماء يكشفون سبب السلوك الغريب للأسماك قبالة فلوريدا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت مجموعة من العلماء سبب سلوك غريب لاحظوه أخيرا على أسماك القرش قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأميركية، مشيرين إلى الاعتقاد بأن أسماك القرش تتغذى على المواد المخدرة مثل الـ«كوكايين».

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه هجمات أسماك القرش على المصطافين ومرتادي الشواطئ في تلك المنطقة، مما أثار انتباه العلماء، لدراسة الأسباب وراء ذلك.

ووجدت إحدى النظريات أن أسماك القرش في هذه المنطقة تتغذى على المواد المخدرة وحبوب الهلوسة التي يلقيها المهربون في البحر، وربما تكون السبب في سلوكها العنيف بالآونة الأخيرة، حسب موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي.

وتستعد قناة «ديسكفري» لعرض وثائقي بعنوان «كوكايين شاركس»، الذي يفحص ما إذا كانت تلك الأسماك المفترسة بطبيعتها باتت تتغذى على المواد المخدرة الملقاة في البحر.

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أطنان من المواد المخدرة تنجرف سنويا إلى شواطئ فلوريدا

قالت المهندسة البيئية في فلوريدا عضوة فريق البحث تريسي فانارا: «هناك مشكلة حقيقية.. كل ما نصنعه أو نتناوله ينتهي به المطاف في أنظمة المياه وفي المياه الطبيعية، ومن ثم تتعرض له الأنظمة المائية التي نعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة».

وأضافت أن الدراسات أظهرت أن الأدوية، بما في ذلك «كوكايين» و«ميثامفيتامين» و«كيتامين»، تؤثر بشكل واضح على الأسماك، مشيرة إلى أن تلك المواد المخدرة مصدر رئيسي للتلوث، وبالتالي من المنطقي جدا وصولها إلى أسماك القرش بالمياه.

وأوضحت: «الكوكايين قابل للذوبان لدرجة أن أي من هذه العبوات قد تُفتح قليلا فقط، فيتسرب المخدر في الماء».

على مدى عقود مضت، انجرفت مئات الأطنان من مخدر «كوكايين» إلى شواطئ فلوريدا نتيجة إلقاء المهربين لها في البحر. وأعلن خفر السواحل الأميركي مصادرة ما قيمته 186 مليون دولار من المواد المخدرة من شواطئ البحر الكاريبي والأطلنطي الشهر الماضي فقط.

أسماك القرش تُظهر سلوكا غريبا

البحث أُجري على مدى ست أيام في البحر قبالة ولاية فلوريدا، حيث لاحظ الفريق البحثي سلوكيات غريبة لأسماك القرش، بينها تحرك أسماك قرش رأس المطرقة مباشرة صوب الغواصين، وهي عادة ما تسبح بعيدا عن البشر.

كما لاحظوا أسماك القرش الرملي وهي تسبح في دوائر، وتركز على شيء بدا أنه جسم وهمي.

وألقى الفريق البحثي كرات بها مسحوق يحاكي مخدر «كوكايين»، ولاحظوا اقتراب أسماك القرش منه.