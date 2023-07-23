  • Alwasat News
Atwasat

غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 09:58 مساء
غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة
صورة مؤرخة في 27 يونيو 2023 لبحيرة إيسيك كول في قرغيزستان (أ ف ب)
alwasat radio

على ضفاف بحيرة إيسيك كول في قرغيزستان، يستعرض غوّاصون غنائمهم لهذه اليوم: محرك قارب وإطارات سيارات وزجاجات وملابس ومواد بلاستيكية، في محاولة لإنقاذ البحيرة من القمامة.

وقال أنور شمس الدينوف (59 عاما) وهو قائد هذه المجموعة المكونة من 12 متطوعا «نحن نرغب في الغوص وعدم العثور على أي مخلفات». وأضاف «يبدو الشاطئ نظيفا لكن الناس لا يعرفون ماذا يوجد تحت المياه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

محاطة بقمم ثلجية يزيد ارتفاعها عن أربعة آلاف متر في آسيا الوسطى، تعد إيسيك كول ثاني كبرى بحيرة جبلية عالية في العالم.

- شراكة دولية لحماية ضفادع بحيرة تيتيكاكا

بحيرة «لؤلؤة قرغيزستان» عرضة للتلوث
بدأت لتوها ذروة الموسم الصيفي القصير لهذا العام في هذه المنطقة الخلابة من الجمهورية السوفياتية السابقة، حيث يقع أقرب شاطئ بحري على مسافة آلاف الكيلومترات، لكن تدفق الزوار والقمامة التي يتركونها وراءهم يهددان هذه البحيرة الشاسعة المعروفة باسم «لؤلؤة قرغيزستان» التي تعد مياهها النقية عرضة للتلوث.

منطقة البحيرة مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وهي موطن للذئاب والنسور ومشتى لعشرات الآلاف من الطيور المائية المهاجرة.

وأوضح شمس الدينوف «في العام 2014، كنا نمارس رياضة الغوص وأدركنا أن الوضع تحت الماء كان مروعا». وأضاف «لذلك قررنا تنظيف البحيرة»، مقدرًا أنه جمع 20 طنًا من النفايات منذ إنشاء جمعيته «كلين إيسيك كول».

في زيارة للبحيرة في وقت سابق من هذا العام، حذر رئيس قرغيزستان صادير جاباروف من الأخطار، ودعا العامة إلى الحفاظ على البحيرة. كما تساءل «لم هناك لامبالاة كبيرة وعدم إحساس بالمسؤولية تجاه بحيرتنا الحبيبة؟»، مضيفًا أن «النظافة تتعلق بالتنظيف. إنها تتعلق بعدم إلقاء النفايات في المقام الأول».

وأرسلت وزارة الحالات الطارئة أيضًا غواصين لمساعدة شمس الدينوف وفريقه من المتطوعين. ورحبّت بكل هذه المبادرات غولزام ساتيبالدييفا التي تدير متجرا على الشاطئ في أحد المنتجعات الرئيسية في منطقة بحيرة وأعربت عن امتنانها لجميع «الغواصين الذين لديهم حس بالمسؤولية تجاه المشكلات البيئية».

قطاع إعادة التدوير يعاني نقصًا في الاستثمار
وقالت «إذا حذا السياح و(السكان المحليون) حذوهم، سنكون قادرين على ترك بحيرة نظيفة للأجيال المقبلة». لكن في قرغيزستان، كما هي الحال في آسيا الوسطى، يعاني قطاع إعادة التدوير نقصا في الاستثمار، فيما تشير المشكلات في إيسيك كول إلى قضايا بيئية أوسع مثل الضباب الدخاني الناجم عن حرق الفحم والنفايات النووية المتبقية من الحقبة السوفياتية.

وقال أيدار كابتاغاييف الغطاس من وزارة الحالات الطارئة «لم ننظف البحيرة منذ 30 عاما، منذ الاستقلال» عن الاتحاد السوفياتي. ويغطس كابتاغاييف في البحيرة منذ مارس على أعماق تصل إلى 40 مترا لتنظيفها من النفايات.

بالإضافة إلى النفط والنفايات التي تخلفها المصانع والمنشآت الصناعية الأخرى، والتي تعرض الحياة النباتية في البحيرة للخطر، فإن البلاستيك وشبكات الصيد تعرض الحيوانات للخطر. لكن الوعي البيئي لا يترسّخ بوتيرة سريعة.

وقال شمس الدينوف إنه يتهم وفريقه أحيانا بـ«جلب العار» للبلاد من خلال إظهار كمية النفايات التي تُلقى في المياه.

من جهته، صرح رسلان ميرزالييف وهو مدير مقهى على شاطئ البحيرة أن «بعض السياح لا يحترمون القواعد المرتبطة بالنفايات، رغم الطلبات» المتكررة. وقالت فيرا أرغوكوفا، وهي سائحة تبلغ 62 عاما من منطقة ألتاي الروسية، إنها كانت حذرة للغاية.

وأوضحت أرغوكوفا التي كانت تنزل في منتجع «بلو إيسيك كول» المزين بتماثيل تعود إلى الحقبة السوفياتية بما فيها تمثال للينين «نحن لا نحضر الطعام إلى الشاطئ. نريد أن يبقى كل شيء نظيفا». وتابعت "نحن لا نريد أن نسترخي محاطين بالنفايات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)

الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح

بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية

الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية

إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا

فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت

شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر ...
باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد

باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد
شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» على «Wtv»

شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» ...
«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي

«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي
الرباعي الأفريقي الليبي يترقب قرعة «كاف» الثلاثاء.. وسط وعود بإعفاءات

الرباعي الأفريقي الليبي يترقب قرعة «كاف» الثلاثاء.. وسط وعود بإعفاءات
استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني

استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني
السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم يوسف الغول

السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم...
لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا

لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا
كاراتيه ليبيا يستعد لبطولة شمال أفريقيا في فرعي «كاتا وكوميتي» بطرابلس

كاراتيه ليبيا يستعد لبطولة شمال أفريقيا في فرعي «كاتا وكوميتي» بطرابلس
اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس

اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»

تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك
مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك
إعلان اسم الفائز بيانصيب أميركي قيمته مليار دولار
إعلان اسم الفائز بيانصيب أميركي قيمته مليار دولار
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج
بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. طرابلس منورة بأهلها
بالصور.. طرابلس منورة بأهلها...
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر ......
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا...
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ......
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين...
المزيد
غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة
غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة...
كلبة من أستراليا نجت في عرض البحر تجد «مأوى آخر» في المكسيك
كلبة من أستراليا نجت في عرض البحر تجد «مأوى آخر» في المكسيك...
حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود
حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ......
بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج
بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول ......
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين...
المزيد