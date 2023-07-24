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بالفيديو.. نفوق ألفي بطريق على شواطئ أوروغواي والسبب مجهول

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 24 يوليو 2023, 03:07 مساء
بالفيديو.. نفوق ألفي بطريق على شواطئ أوروغواي والسبب مجهول
أحد البطاريق النافقة على شواطئ أوروغواي. (الإنترنت)
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جنح أكثر من ألفي بطريق نافق إلى شواطئ أوروغواي الشرقية خلال الأيام العشرة الماضية، دون أسباب واضحة، مما أثار ارتباك وخوف مرتادي تلك الشواطئ.

وذكر تقرير لموقع «ساينس تايمز» أن الاختبارات أثبتت خلو البطاريق جميعها من أنفلونزا الطيور، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعا للموت الجماعي للطيور.

ووتواجد بطاريق ماجلاني عبر المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، مع تركيزات في جزر فوكلاند وتشيلي والأرجنتين، وهي تتحرك شمالًا في درجات حرارة أكثر برودة بحثًا عن الماء والطعام الأكثر دفئًا.

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وقالت رئيس قسم الحيوانات في وزارة البيئة في أوروغواي كارمن لايزاجوين، أن الاختبارات أثبتت أن 90% من البطاريق النافقة صغيرة السن، ومعدتها خالية بدون مخزون من الدهون، مضيفة أن البطاريق توفت في المياه قبل أن تنجرف إلى الشاطئ.

واستذكرت لايزاجوين واقعة مماثلة شهدتها شواطئ البرازيل بالعام 2022، حيث نفقت عشرات البطاريق لأسباب غير معروفة إلى الآن.

وهذه الواقعة المأساوية مجرد حلقة في سلسلة من الأحداث البحرية الغريبة التي شهدناها خلال الصيف، وأبرزها سلسلة من الحوادث التي تنطوي على الحيتان القاتلة التي اصطدمت، وفي بعض الحالات، أغرقت المراكب الشراعية قبالة الساحل الأيبري.

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