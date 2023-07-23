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كلبة أسترالي نجا في عرض البحر تجد حياة جديدة مع «أب ثان» في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأحد 23 يوليو 2023, 12:06 مساء
كلبة أسترالي نجا في عرض البحر تجد حياة جديدة مع «أب ثان» في المكسيك
صورة للكلبة «بيلا» بالمكسيك في 20 يوليو 2023 (أ ف ب)
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وجدت «بيلا»، الكلبة التي تقطعت بها السبل لأكثر من شهرين في المحيط الهادئ مع صاحبها البحار الأسترالي تيم شادوك، قبل أن تنقذهما سفينة مكسيكية، حياة جديدة في المكسيك مع «أب ثان».فقد تمكّن تيموثي شادوك و«بيلا» من البقاء على قيد الحياة بفضل شرب مياه الأمطار وتناول أسماك نيئة، قبل أن تنقذهما سفينة مكسيكية لصيد التونة على مسافة أكثر من 1200 ميل بحري (2200 كيلو متر) من أي ساحل. وبحسب وكالة «فرانس برس»، قرر شادوك (54 عاما) عدم اصطحاب «بيلا» معه إلى أستراليا، خشية أن تكون الرحلة الطويلة مرهقة جدا بالنسبة لها، بالإضافة إلى محنتها الأخيرة. لكن للقصة نهاية سعيدة، حيث تبنى «بيلا» خينارو روساليس (48 عاما)، أحد أفراد طاقم السفينة التي أعادتها إلى الشاطئ، والذي يقول إنه «محب للكلاب وكل الحيوانات». وأوضح روساليس إلى الوكالة الفرنسية في ميناء مانزانيّو (غرب)، حيث وصل شادوك و«بيلا» الثلاثاء: «كنت من أوائل الذين اهتموا بها».

«كانت سعيدة عندما رأتنا»
روى روساليس: «أنا من حضنها، لنقلها إلى أحد القاربين الصغيرين»، اللذين اقتربا فيهما هو وثلاثة من رفاقه من القارب المنكوب. وأضاف: «كانت سعيدة عندما رأتنا». أبحر تيم شادوك وكلبته بمركب من مدينة لاباز (شمال غرب المكسيك) في أبريل، متجهين إلى بولينيزيا الفرنسية في رحلة كان يُفترض أن يجتاز فيها مسافة ستة آلاف كيلو متر. لكن سرعان ما وجد نفسه عالقا في المحيط الهادئ بعدما ألحقت أمواج عاتية أضرارا بمركبه «ألوها توا»، وعطلت أجهزته الإلكترونية.
«بيلا أشجع مني بكثير»
بعد وصوله إلى اليابسة، قال شادوك: «بيلا أشجع مني بكثير». وأوضح الأسترالي أن كلبته، وهي من سلالة مختلطة وذات وبر داكن تتخلله بقع ذهبية، هي في الواقع مكسيكية، وعثر عليها تائهة قبل وقت قصير من مغادرته مدينة لاباز الساحلية في المكسيك. وحاول ثلاث مرات أن يجد لها مأوى، لكنها كانت دائما تلحق به في نهاية المطاف. لذلك قرر أن يصطحبها معه في مركبه. وقال عقب إنقاذه: «إنها حيوان رائع، وأنا ممتن لأنها على قيد الحياة». في يوم الإنقاذ، اضطلع روساليس بمسؤولية تهدئة «بيلا»، وتقديم العلاج الأولي لها. وقال إلى «فرانس برس»: «رأى تيموثي العلاج الذي قدمته لبيلا، والاهتمام الذي أعطيتها إياه». وتابع: «أخبرته بأنني أحب الحيوانات. لدي كلب وقطط. لذلك، قرر أن أكون الأب الثاني لبيلا».

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«متوترة قليلا»
لفت روساليس إلى أنها كانت بصحة جيدة جسديا، لكن وفقا لطبيب بيطري فحصها «كانت متوترة قليلا بسبب الوقت الذي أمضته في البحر». وفور عودتهما إلى منزله الواقع في مدينة مازاتلان الساحلية، ستلتقي «شقيقها الجديد» فيسنتي، وهو كلب من نوع باغ. وأوضح روساليس أنه «مدلل جدا». وأضاف: «حيواناتي الأليفة تنام في سريري، وأشغل مكيف الهواء لها. لديها كل الامتيازات». الجمعة، وهو يوم الكلاب العالمي في المكسيك وبعض البلدان الأخرى، وجه روساليس نداء من أجل معاملة هذه الحيوانات بلطف.وقال: «الحيوانات التي تعيش في منزلكم فرد من أفراد العائلة. يجب أن يعاملها المرء بشكل جيد».

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