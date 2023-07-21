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غضب في إندونيسيا بعد زواج كلبين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 11:07 صباحا
غضب في إندونيسيا بعد زواج كلبين
كلب حراسة مع شرطي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، 1 مايو 2023. (أ ف ب)
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أثار حفل زفاف باذخ لكلبين نظمه أصحابهما في إندونيسيا، غضبا في هذا البلد الآسيوي الذي يسجل أحد أعلى معدلات التفاوت في توزيع الثروات في العالم.

وقالت صاحبة «العروس» إنديرا راتناساري التي تعمل في دوائر الرئاسة الإندونيسية: «نأسف بشدة لهذا الأمر، ونعتذر لكل من يحب ثقافة جزيرة جاوة التقليدية ولجميع الإندونيسيين الذين شعروا بعدم المساعدة والأذى». وأضافت على «إنستغرام»: «لم نكن نعتزم إهانة الثقافة الإندونيسية والجاوية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وجرى تنظيم حفل زفاف كلبين من نوع مالاموت ألاسكا، جرى إلباسهما ملابس تقليدية لجزيرة جاوة في نهاية الأسبوع الماضي في مركز تسوق في العاصمة جاكرتا، مع أصحاب الحيوانين وأقاربهم.

غضب على مواقع التواصل الإندونيسية
وكلف الاحتفال 200 مليون روبية (13500 دولار)، فيما الحد الأدنى للأجور في جاكرتا 4.9 مليون روبية (327 دولارا). وحسب البنك الدولي، يعيش عُشر الإندونيسيين البالغ عددهم 270 مليونا تحت خط الفقر.

وسرعان ما أثارت صور «زفاف» الكلبين غضبا على الشبكات الاجتماعية، ما أجبر أصحابهما على تنظيم مؤتمر صحفي للاعتذار. وكتب أحد الأشخاص على «تويتر» «هذا إهدار للمال وتحد لله. لقد زالت الفطرة السليمة وجرى الدوس عليها بدافع الرغبة في التباهي بالثروة».

في مارس، دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو المسؤولين إلى عدم التباهي بحياتهم «بشكل غير لائق» من خلال نشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

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