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شاهد على «صباح الوسط»: مطعم حميدا فاصوليا «أحد معالم بنغازي» في شكله الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 06:17 مساء
شاهد على «صباح الوسط»: مطعم حميدا فاصوليا «أحد معالم بنغازي» في شكله الجديد
لقطة مثبتة من حلقة «صباح الوسط» الثلاثاء 30 يناير 2024. (بوابة الوسط)
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قال مواطن مسن يقف في الحديقة الواسعة أمام مطعم «حميدا فاصوليا» وعلى بعد أمتار من الواجهة الأمامية حيث يتراص الزبائن في انتظار وجباتهم، إن «المطعم معلم من معالم بنغازي».

أمام سينما «هايتي» التقى برنامج «صباح الوسط» مع مسؤولي المطعم ومع مواطنين للحديث عن تاريخ المطعم الذي بدأ نشاطه بعربة صغيرة في مطالع الخمسينيات، ثم كشك تحصل عليه من بلدية بنغازي في العام 1968.

ويروي الضيف قصة الكشك الذي تحول إلى مطعم بفضل القيادات التي قامت بتجديد المطعم وتكليف إحدى شركات المقاولات ببناء المطعم بشكل يليق بتاريخه.

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كما كشف لقناة الوسط عن مرات الإزالة التي تعرض لها المكان عبر العقود الماضية إلى أن استثنته القيادات من قرارات الإزالة.

اللي تعطيها أبرك من اللي تبيعها
ويضيف أن الخير لا يثمر إلا خيرًا ويؤكد أن مقولة الحاج محمد الربع الشهير بـ«حميدا فاصوليا» الدائمة هي: «اللي تعطيها أبرك من اللي تبيعها».

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» هو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، على تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويمكنكم متابعة البث الحي لقناة الوسط «wtv» من هنا 

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