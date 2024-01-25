  • Alwasat News
Atwasat

محاكمة سائقي تاكسي بتهمة سرقة ساعات ركّاب مخمورين في فيينا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 07:23 مساء
محاكمة سائقي تاكسي بتهمة سرقة ساعات ركّاب مخمورين في فيينا
صورة للافتة تشير إلى موقف لسيارات الأجرة في فيينا في 12 مايو 2015. (أ ف ب)
WTV_Frequency

قررت السلطات القضائية النمساوية محاكمة ثلاثة سائقي سيارات أجرة في فيينا بتهمة سرقة ساعات فاخرة لركاب يقلّونهم لدى خروجهم من ملاهٍ ليلية ويختارونهم مخمورين عن سابق ترصّد. 

وأوضحت النيابة العامة في فيينا في بيان، اليوم الخميس، أن أعمار السائقين الثلاثة «تراوح بين 33 و57 عاماً، وهم متهمون بأنهم دأبوا طوال سنوات على أن يختاروا عمداً ضحايا في حال ثمالة شديدة أمام الملاهي الليلية بهدف سرقتهم»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

شرطة فيينا تغرّم رجلا لإطلاقه ريحا بصوت مرتفع
فيينا أفضل مدينة للعيش بالعالم.. وطرابلس بالمرتبة 218

وأضافت أن هؤلاء «كانوا ينتظرون حتى ينام زبائنهم بعمق قبل أن يستولوا على مقتنياتهم الثمينة، وخصوصاً الساعات الباهظة الثمن، مما تسبب في إضرار تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 350 ألف يورو». 

 السرقة في إطار عصابة منظّمة
ولم يُحدد بعد موعد محاكمة السائقين الثلاثة الذين وُجهَت إليهم تهمة السرقة في إطار عصابة منظّمة، ويمكن أن تراوح عقوباتهم بين الحبس ستة أشهر وعشر سنوات.

وتشمل المحاكمة أيضاً شريكاً لهم كان يتولى إعادة بيع بعض الساعات، وقد وُجهت إليه تهمة تسلّم بضائع مسروقة، ويواجه عنها عقوبة الحبس عامين.

وأمكَنَ التعرّف على الجناة من خلال شهادات وتسجيلات وحركة خدمات المحادثة والرسائل النصية، وأوقفوا بالجرم المشهود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka
كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي

بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوليفي يوظف خبرته في تصنيع الألعاب لتصميم أطراف صناعية للفقراء
بوليفي يوظف خبرته في تصنيع الألعاب لتصميم أطراف صناعية للفقراء
12 علامة تدل على أنك تمتلك شخصية اللوجستي
12 علامة تدل على أنك تمتلك شخصية اللوجستي
«ساعة نهاية العالم» لا تزال في موقع الخطر عينه
«ساعة نهاية العالم» لا تزال في موقع الخطر عينه
نقل زراقة كانت تعيش ظروفا قاسية في شمال المكسيك إلى حديقة أخرى
نقل زراقة كانت تعيش ظروفا قاسية في شمال المكسيك إلى حديقة أخرى
القضاء الهولندي يجيز التصويب بمسدس كرات الطلاء على ذئاب حديقة وطنية
القضاء الهولندي يجيز التصويب بمسدس كرات الطلاء على ذئاب حديقة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا...
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)...
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»...
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في ......
المزيد
محاكمة سائقي تاكسي بتهمة سرقة ساعات ركّاب مخمورين في فيينا
محاكمة سائقي تاكسي بتهمة سرقة ساعات ركّاب مخمورين في فيينا...
التغير المناخي تسبب بالجفاف المدمر للأمازون سنة 2023
التغير المناخي تسبب بالجفاف المدمر للأمازون سنة 2023...
اليابان تسمح للسجناء الرجال باستخدام مكيفات الشعر وكريمات البشرة
اليابان تسمح للسجناء الرجال باستخدام مكيفات الشعر وكريمات ......
القضاء الهولندي يجيز التصويب بمسدس كرات الطلاء على ذئاب حديقة وطنية
القضاء الهولندي يجيز التصويب بمسدس كرات الطلاء على ذئاب ......
نقل زراقة كانت تعيش ظروفا قاسية في شمال المكسيك إلى حديقة أخرى
نقل زراقة كانت تعيش ظروفا قاسية في شمال المكسيك إلى حديقة ......
المزيد